«Яндекс.Такси» повысил цены для жителей Екатеринбурга

В компании объяснили корректировку тарифов в том числе тем, что она позволит привлечь в систему больше водителей, и повышающий коэффициент во время высокого спроса будет срабатывать реже.

Новые цены на поездки «Яндекс.Такси» начали действовать в Екатеринбурге с 25 ноября.

Если раньше базовая стоимость поездки во Екатеринбурге длиной 7 км и 17 минут могла стоить 171 ₽ в «Экономе», то теперь ее стоимость будет достигать 183 ₽. Аналогичные изменения произойдут и в других городах Свердловской области, а именно в Каменск-Уральском и Нижнем Тагиле. Так, базовая стоимость поездки в Каменск-Уральском длиной 3 км и 8 минут могла стоить 82 ₽ в «Экономе», а теперь такая поездка будет стоить 89 ₽. В Нижнем Тагиле базовая стоимость поездки 3 км и 8 минут в «Экономе» раньше могла составлять 93 ₽, то теперь будет 98 ₽, — комментируют представители компании.

Отмечается, что корректировка тарифов будет плавной, чтобы спрос на поездки не упал, заказов не стало меньше и заработок водителей не сократился.

Эта мера должна помощь улучшить экономику поездок партнерам агрегатора, частично компенсировать рост расходов на обслуживание авто и привлечь в систему больше водителей. В итоге повышающий коэффициент во время высокого спроса будет срабатывать реже.

Ранее DK.RU сообщил, что за девять месяцев (с декабря 2021 г. по сентябрь 2022 г.) цены на товары и услуги в Свердловской области выросли на 10,4%. Еда и напитки в среднем подорожали на 8,6%, непродовольственные товары — на 12,4%, услуги — на 10,2%. Сильнее всего, по данным Свердловскстата, подорожали маргарины, кофе и сахар (+25%), на рынке услуг — страховки (+30%) и ветеринарная помощь (+26%).

Напомним, что Минэкономразвития перенесло индексацию тарифов на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и вывоз твердых коммунальных отходов с 1 июля 2023 г. на 1 декабря. Всему виной инфляция и издержки предприятий ЖКХ при закупке материалов и оборудования.