Коммунальщики не справляются. Тарифы на ЖКХ вырастут второй раз за год

Повысится плата за холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и вывоз мусора. Всему виной инфляция и издержки предприятий ЖКХ при закупке материалов и оборудования.

Минэкономразвития перенесло индексацию тарифов на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и вывоз твердых коммунальных отходов с 1 июля 2023 г. на 1 декабря, рассказали Известия. Правительство утверждает для каждого региона свой предельный индекс — порог суммарного повышения платы за коммунальные услуги, и если в июле 2022 г. рост фиксировался на уровне 2-4%, с декабря 2022 г. цены вырастут в среднем на 9%. При этом по инициативе ФАС цены на газ вырастут на 8,5% как для граждан, так и для промышленности. В пресс-службе ФАС добавили, что подорожание «не приведет к снижению спроса на этот энергоресурс, а объемы поставок газа для внутренних потребителей России будут увеличиваться с учетом реализации программы газификации».

В то же время ежегодное повышение цен на ЖКХ было закреплено последними поправками в Конституцию РФ. В 2021 г. тарифы в результате однократного повышения цен выросли за год не более чем на 4%. Планируемое Правительством РФ внеочередное повышение тарифов ЖКХ с 1 декабря 2022 г. противоречит текущим нормам закона и нарушает права граждан, считает лидер фракции партии «Справедливая Россия - за правду!» Сергей Миронов:

Правительство выбрало самый неподходящий момент, чтобы содрать с граждан побольше. Это возмутительное решение увеличивает социальные риски в и так непростой обстановке. Оно противоречит закону, по которому индексация производится не чаще одного раза в год и не выше уровня инфляции. Обещания не повышать тарифы в следующем году на этом фоне ничего не стоят. При высокой инфляции не исключено, что вновь решат экстренно помочь сфере ЖКХ за счет граждан. Социальные права людей, как видно, волнуют чиновников меньше проблем отрасли.

В Минэкономики разъяснили, что индексация соцвыплат в 2023 г. будет рассчитана с учетом переноса роста тарифов — она будет произведена, «исходя из значения фактической инфляции этого года» (ожидается на уровне 12,4%). В Минэкономики и в Минстрое в пятницу также напомнили о льготах для части населения и мерах соцподдержки — например, если платеж за «коммуналку» на 22% выше совокупного дохода семьи, то у граждан есть право на субсидию (ее получает 2 млн человек).

Расходы на цифровизацию хотят добавить в тарифы на тепло и воду. «Безусловно, такое решение станет дополнительной нагрузкой на граждан»,— говорит эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук:

Инфляция в этом году явно вышла за рамки прошлогодних планов, а значит, выросли и издержки предприятий ЖКХ, в частности, при закупке материалов и оборудования. В связи с этим за решением о переносе индексации должно последовать и расширение категорий лиц, которым может полагаться субсидия на оплату услуг ЖКХ. Если это решение будет сопровождаться смягчением параметров жилищных субсидий, то негативный эффект в значительной степени может быть сглажен — например, давно говорится о снижении доли расходов на коммуналку — может, стоит посмотреть на эти вопросы еще раз, с точки зрения ожидаемого увеличения бремени расходов на ЖКУ.

Следующая индексация ЖКУ произойдет только 1 июля 2024 г. Перенос сроков в Минэкономразвития объяснили необходимостью обеспечения непрерывной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по России, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Кроме того, индексация нужна для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов.

Впрочем, по мнению Павла Склянчука, «потолочная» система достигла своего предела. «К индексации через полтора года правительству уже нужно подойти с другими решениями — о дифференциации тарифов в зависимости от объемов потребления»,— говорит эксперт.