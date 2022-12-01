Казахстан стал одним из основных направлений для трансфера российских денег

Транзакции в октябре выросли в 13 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Россияне шлют миллиарды рублей с помощью систем денежных переводов «Золотая корона», «Юнистрим» и Contact.

Объем денежных переводов из России в Казахстан вырос в октябре в 13 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет Forbes.ru. В октябре 2022 года из России в Казахстан было направлено с помощью систем денежных переводов «Золотая корона», «Юнистрим» и Contact 42,7 млрд тенге (5,6 млрд руб), следует из статистики ЦБ Казахстана. Всего в Казахстан в октябре было совершено 179 600 денежных переводов на сумму 74,3 млрд тенге. По объему полученных денег из-да рубежа доля России выросла за год с 13,8% до 57,5%, по количеству совершенных переводов — с 30,1% до 68,7%. По сравнению с сентябрем 2022 года объем переводов в октябре вырос на 19%, а число операций — на 20%. При этом в мае, июне и июле из России в Казахстан было отправлено больше денег, чем в октябре.

По мнению руководителя лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления «Сколково» Егора Кривошеи, октябрьские показатели объемов оказались ниже летних, потому что Казахстан мог быть транзитной точкой для переезда в другие страны, уехавшие россияне переводили деньги уже туда. Кроме того, отметил он, «часть людей, мигрировавших в сентябре—октябре, могли пока не дойти до фазы отправки дополнительных денег, помимо тех, что удалось вывести при быстрой миграции».

Казахстан стал одним из основных направлений для россиян после начавшейся 24 февраля СВО, в результате значительно возрос объем денежных переводов из России, рассказывал DK.RU. Напомним, 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. 4 октября глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов сообщил, что с 21 сентября в страну въехали 200 000 граждан России. По данным пограничной службы ФСБ России, количество выездов в Казахстан в третьем квартале достигло 1,25 млн, что значительно превышает показатель июля-сентября 2021 года (0,25 млн) и второго квартала 2022-го (0,57 млн). В Казахстане значительное число отделений и банкоматов все еще принимают карты: после отказа некоторых местных банков с ними продолжают работать «дочка» ВТБ и бывшая «дочка» Сбербанка.