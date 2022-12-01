Железнодорожный комплекс и головное здание Нейвы. Что еще можно купить в Екатеринбурге?

В столице Урала можно приобрести множество интересных активов — от памятников архитектуры до промышленных и логистических предприятий. Рассказываем о некоторых из них.

В Екатеринбурге выставлены на продажу головные здания двух банков, железнодорожный комплекс и лесозаготовительный комбинат. Здание банка «Нейва», ликвидированного в 2021 г., выставлено на торги в третий раз. Оно расположено на ул. Чапаева, 3. Это семиэтажное здание стоимостью 275,4 млн руб., общей площадью 3,7 тыс. кв. м, сообщает «Ъ-Урал».

Напомним, что ликвидатор банка выставил на продажу его имущество год назад. Вместе со зданием продавались транспортные средства компании. Суммарная стоимость помещений и земли здания банка «Нейва» год назад составляла 65,8 млн руб.

Напомним, что в этом году на продажу свое головное здание в Екатеринбурге выставил и Сбербанк: по адресу Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31в. Стоимость соразмерна зданию «Нейвы» — 265 млн руб. Продавец выдвигает покупателю особое условие — передать помещения на первом этаже в обратную аренду продавцу на 10 лет.

Также на Среднем Урале можно приобрести крупный бизнес. Так, под Екатеринбургом выставили на продажу целый железнодорожный комплекс. Соответствующее объявление появилось на Avito 30 ноября. Площадь объекта — 4,9 гектара, он стоит 75 млн руб. Использовать его предлагается для логистики.

Комплекс расположен между Свердловской железной дорогой и Новомосковским трактом, у него есть 1,7 километра собственных железнодорожных путей. Также к объекту прилагаются 22 вагона, большой ангар и весы на 200 тонн. Владелец подчеркивает, что земля находится в собственности.

В ноябре в Свердловской области также выставили на продажу лесопромышленный комбинат. Он стоит 800 млн руб., сообщает E1.RU. Комбинат называют уникальным для всей страны производственным комплексом. Он выпускает древесный уголь, смолу и пиломатериалы, а также оказывает услуги спецтехники, услуги по транспортировке и даже производит тепловую энергию.

Читайте также на DK.RU: «Какие объекты интересуют инвесторов в коммерческую недвижимость? Дешевые».