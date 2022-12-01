Богатые тоже плачут: с начала года богатейшие россияне обеднели на $75,1 млрд

С начала российской СВО 23 российских олигарха, попавшие в список 500 самых богатых людей мира, потеряли более 20% совокупного состояния. Заработал только владелец «Норникеля» Владимир Потанин.

Состояние богатейших россиян с начала СВО сократилось значительно, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), который включает в себя 500 богатейших людей мира, 23 из них — граждане России. Олигархи, чье общее состояние на 1 декабря 2022 г., составляет $296,03 млрд, суммарно за год потеряли практически 20% дохода: $75,1 млрд.

Самый богатый из них — один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. Не в пример остальным ему удалось увеличить состояние с начала года на $92,6 млн — до $31 миллиарда. Ранее DK.RU рассказывал, что «Интеррос» Владимира Потанина заявил о покупке 35% банка TCS Group, материнской компании банка «Тинькофф». Акции продали основатель банка Олег Тиньков и его семья. Затем «Интеррос» выкупил французский Росбанк в связи с решением Societe Generale, владельца бизнеса, приостановить свою деятельность в России. Затем глава «Норникеля» дал интервью о текущей ситуации, рассказав и о появившихся у компании проблемах, и о своих взглядах на то, как надо работать с инвесторами.

Менее удачливы были коллеги Потанина. Состояние совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона, который занимает вторую строчку в рэнкинге, — сократилось на $5,07 млрд, до $27,4 млрд. Третье место занимает генеральный директор сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь» Алексей Мордашов, состояние которого сократилось на $7,79 млрд — до $21 млрд.

На четвертом месте расположился бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который с начала года потерял $7,22 млрд, сейчас его состояние оценивается в $20,8 млрд. На пятой позиции находится совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (вышел из совета директоров и покинул пост президента компании) с $20 млрд. Его потери с начала текущего года составили $1,78 млрд, но Bloomberg пересчитал его состояние, учтя всю долю в «Лукойле», вследствие чего оно выросло на $12 млрд.

Шестое место занимает Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), чье состояние с начала года снизилось на $1,42 млрд и сейчас оценивается в $19,8 млрд. Седьмым в рейтинге стал совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко, чье состояние за год уменьшилось на $8,48 млрд и составило $13,9 млрд. На восьмом месте находится экс-бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко. Его состояние уменьшилось на $3,69 млрд, до $13,8 млрд.

Девятое место занял Михаил Прохоров (группа «Онэксим»). Его состояние сократилось с начала 2022 г. на $627 млн, до $13,3 млрд. Десятку лидеров замыкает основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман, чье состояние уменьшилось на $2,59 млрд и составило $11,4 млрд. В начале ноября РИА Новости, ссылаясь на данные рейтинга BBI, написало, что совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года сократилось на $83,4 млрд.