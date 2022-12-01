В Екатеринбурге выбрали лучшее городское креативное пространство. Им стала «Домна»

Креативный кластер победил в премии «Shopping года» от журнала «Я покупаю». Участие принимали бренды, городские пространства, а также эксперты и инфлюенсеры.

Креативный кластер «Домна» победил в номинации «Лучшее креативное пространство Екатеринбурга 2022» премии «Shopping года» от журнала «Я покупаю». Всего конкурс популярного издания был представлен 17 номинациями: 9 — для брендов и городских пространств, 8 — для экспертов и инфлюенсеров.

Конкурс включал несколько этапов: сначала редакция издания составила лонг-лист, который был размещен на сайте для открытого народного голосования (оно длилось с 15 сентября по 15 ноября). Получившийся по его итогам шорт-лист из пяти лидеров в каждой номинации уже оценивала конкурсная комиссия, которая выбирала победителей.

«Мы рады признанию. «Домна» открыла свои двери в мае. За полгода мы провели десятки событий разного масштаба: приняли главу Ростуризма и фестиваль «Стенограффия», стали площадкой для Недели моды в Екатеринбурге, провели совместные с ЦБ выставки, создали коллекцию одежды с молодыми художниками, сделали для предпринимателей торгово-закупочные сессии, начали большой проект открытых уроков труда со школами города. В 2023 г. мы планируем запустить левое крыло здания на Вайнера, 16. А значит, событий станет еще больше», — сказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Он добавил, что до конца года в кластере пройдет несколько больших мероприятий. Так, 20 декабря запланирована креативная сессия: на ней встретятся лидеры креативных сообществ региона для обсуждения ключевых событий 2023 г.

Напомним, кластер «Домна» — проект Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Он был открыт в мае этого года в старинном здании по адресу Вайнера,16. «Домна» была создана в результате подписания трехстороннего соглашения — между главами области, города и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП). Развитием проекта с самого начала занимается СОФПП.

Это пространство для работы предпринимателей или тех, кто хочет ими стать, а также место, куда можно привести гостей города. Здесь уже работают fashion coworking, медиаблок, лекторий и магазин крафтовых товаров от локальных производителей.

Это все предназначено для общего использования. Чтобы воспользоваться возможностями кластера, нужно забронировать время на сайте domna.pro или прямо в здании, там есть для этого интерактивное устройство.

В премии «Shopping года» было представлено еще одно пространство, развитием которого занимается СОФПП, — бутик «ИМЕНА» в торгово-развлекательном центре VEER Mall. Проект стал лидером по итогам голосования и вошел в шорт-лист номинации «Главное открытие 2022». «ИМЕНА» — совместный проект СОФПП и ТРЦ, созданный при поддержке администрации города. В магазине представлена продукция 11 компаний fashion–индустрии, которые прошли конкурсный отбор и получили возможность вести торговлю без оплаты аренды на протяжении 6 месяцев. В январе 2023 г. бутик «заселят» новые участники.

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