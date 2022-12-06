«Если кажется, что мир рушится и надо срочно всё продать, задайте себе несколько вопросов»

«Инвесторы узнали, что «правила игры», в которые все верили, могут быть нарушены. Что не существует абсолютно надежных и безрисковых решений, и важно эти риски понимать и уметь минимизировать».

Во время неопределенности, особенно когда начинаются резкие и сильные перемены, люди зачастую принимают важные финансовые решения на эмоциях и теряют деньги. Как этого избежать, когда кажется, что если ты сейчас же не сбросишь эти активы, то потом они будут стоит гораздо меньше? Рассуждает Андрей Цуран, директор Екатеринбургского филиала БКС Мир инвестиций.

— Перед тем, как вкладывать деньги в какой-либо актив, важно изначально определить такие параметры, как цель инвестиций, срок вложений, допустимая просадка капитала и ваши действия при наступлении этой просадки. Нужно также нужно отделять инвестиции от спекуляций, формировать правильный диверсифицированный портфель и всегда иметь «подушку безопасности». При соблюдении данных параметров ваш инвестиционный портфель, скорее всего, сможет спокойно пережить большинство кризисных ситуаций.

В негативных ситуациях также очень сильно помогает наличие качественной ликвидной части портфеля, сформированной из коротких облигаций и депозитов.

Если в какой-то момент вам кажется, что мир рушится и нужно срочно всё продать, советую задать себе несколько вопросов:

Зачем вы покупали данный актив? Если это была спекуляция, которая не удалась — возможно, стоит фиксировать убыток, как бы больно это ни было. А если это была долгосрочная инвестиция, то в чем смысл закрывать позицию с «минусом», если условия реализации идеи еще не наступили? Есть ли вероятность восстановления стоимости данного актива в будущем? При каких условиях стоимость данного актива может восстановиться? Какую проблему решит продажа данного актива сейчас (и решит ли)? Если вы продаете сейчас данный актив, что вы будете делать с деньгами? Положить всё «под подушку» в большинстве случаев оказывается самым плохим вариантом.

И только после ответов на все указанные выше вопросы стоит принимать решение.

Следует помнить, что экономика циклична и, как правило, после любых трагических событий следует рост. Продажа активов «на панике» может быть худшим решением.

Геополитика, пандемии и иные негативные события очень сильно влияют на рынок. Но после них, как правило, могут быть такие резкие и сильные движения вверх, во время которых те, кто находился в кэше, просто не успевают ничего купить заново. Риск выйти «на дне» и пропустить весь рост чаще оказывается серьезней риска потерять при падении.

Так, после обвалов в феврале и в сентябре российский фондовый рынок отскакивал уже более чем на 20%, а в 2020 г. американский рынок после падения более чем на 50% показал рекордный рост.

Диверсификация: какие уроки стоит извлечь из нынешних событий?

Диверсификация — одно из базовых правил инвестирования. Текущие события еще больше подтвердили этот тезис. В этом году инвесторам пришлось задуматься о таких деталях, о которых раньше не знали и многие сотрудники банков и брокерских компаний. Оказалось, что очень важно понимать, где именно хранятся ваши активы, какова цепочка депозитариев, как выплачиваются купоны и дивиденды, каковы риски блокировки бумаг и т.д. и т.п.

Выяснилось, что важны не магические слова про «надежность» и «государственное участие», а внимание ко всем деталям и четкое понимание процесса.

Инвесторы узнали, что в определенных кризисных ситуациях «правила игры», в которые все верили, могут быть нарушены. Пришло понимание, что не существует абсолютно надежных и безрисковых решений, и важно эти риски понимать и уметь минимизировать.

Оказалось, например, что швейцарские банки более не являются эталоном надежности и независимости и в любой момент могут «попросить на выход» граждан страны, которую они считают токсичной.

Выяснилось, что покупка иностранных активов и валюты в банках и брокерах с государственным участием может привести к определенным неприятным последствиям. В текущей ситуации полноценной может быть только та диверсификация, которая обеспечивает вам снижение страновых и валютных рисков. Невозможно составить «диверсифицированный портфель» только из активов в одной стране и в одной валюте.

Расходы — враг инвестора. Как их сокращать, когда инфляция растет по всему миру?

В условиях растущей инфляции хранение активов «в кэше» и на депозитах может оказаться худшим решением. Совсем недавно один из крупнейших мировых инвестиционных банков провел исследование — во что инвестируют самые состоятельные люди мира. Так, доля активов в депозитах у них составляет не более 10%, остальное — акции, облигации, фонды, вложения в частный бизнес (pre-ipo и т.д.), недвижимость и альтернативные инвестиции.

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Вложения в бизнес через покупку акций, участие в pre-ipo и иные варианты могут стать одним из способов защиты от инфляций, т.к. бизнес в большинстве случаев перекладывает возросшие расходы на потребителей, что приводит к росту стоимости услуг и товаров, а, следовательно, и росту выручки бизнеса.

Если же говорить про комиссии — следует всегда внимательно изучать тарифы у вашего брокера и банка. Исходя из моей практики, самые дорогие тарифы предлагают подразделения Private banking Швейцарии, ОАЭ, Монако и т.д. В данных финансовых учреждениях расходы на управление портфелем могут «съесть» всю прибыль от инвестиций. При этом нельзя забывать, что прибыль еще необходимо заработать, а вот комиссии платятся в любом случае. У крупных брокеров комиссии, как правило, значительно ниже, чем в банках. Кроме того, нужно подбирать брокерский тариф, исходя из ваших задач: тариф, предназначенный для долгосрочных инвестиций, окажется неподходящим для спекулянтов.