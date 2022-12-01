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Министром здравоохранения Свердловской области назначен Андрей Карлов

Министром здравоохранения Свердловской области назначен Андрей Карлов
Иллюстрация: ЕАН

По сути, он продолжит возглавлять ведомство. В должности министра Карлов находится с 2020 г.

#НАЗНАЧЕНИЯ#НОВОСТИ

Сегодня, 1 декабря, губернатор подписал указ о назначении Андрея Карлова на пост министра здравоохранения Свердловской области.

Напомним, 19 сентября областное правительство в полном составе ушло в отставку после победы Евгения Куйвашева на губернаторских выборах. Такой процедуры требует Устав области.

Практически все министры и заместители губернатора были переназначены. В составе кабмина произошло только два изменения: бывший министр природных ресурсов Алексей Кузнецов был назначен заместителем губернатора – главой МУГИСО, а бывший министр экономики и территориального развития Денис Мамонтов возглавил минприроды.

Андрей Карлов пришел на должность министра с должности главврача 9-й детской больницы летом 2020 г. Он родился в Свердловской области, окончил Свердловский медицинский институт.

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Автор: Татьяна Юстус
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