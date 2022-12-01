Уралгидромаш: в планах на 2023 г. — конференции на 10 000 человек и онлайн-собеседования

Производственный гигант переходит на отечественный сервис для проведения мероприятий в сети Webinar, доступ к которому после состоявшейся летом сделки предоставляет ПАО «МТС».

Уральский гидромашиностроительный завод планирует проводить онлайн-конференции, в которых одновременно смогут принимать участие до 10 000 человек, вступать в диалог смогут до 30 спикеров, демонстрируя слайды и видеоконтент, также люди смогут во время всего мероприятия переписываться в чатах. Такое масштабное онлайн-мероприятия стало возможно благодаря предоставленной компанией МТС услуге удаленной конференц-связи на основе цифрового решения Webinar.

На предприятии подчеркивают, что Webinar будет использоваться не только для организации конференций, но и для проведения совещаний с иногородними филиалами, презентации технологий клиентам, собеседований с соискателями. Webinar работает как в web-версии, так и в качестве приложения для мобильных устройств, не требует приобретения дополнительного оборудования, вся его серверная инфраструктура находится в России, что сейчас имеет огромное значение.

Лавинообразный рост спроса на защищенные телекоммуникационные сервисы среди наших корпоративных клиентов начался еще два года назад в период пандемии коронавируса. Но в этом году он приобрел выраженную направленность в сторону отечественных цифровых облачных решений. Онлайн-платформа Webinar с успехом заменяет целый ряд зарубежных продуктов. Доступность ее серверов не зависит от мировой экономической и политической конъюнктуры. Интерфейс программы на русском языке. Страница вебинара имеет возможность брендирования логотипами и корпоративными цветами заказчика. А техподдержка оказывается 365 дней в году 24 часа в сутки, — рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Напомним, Webinar Group ПАО «МТС» приобрело в июле 2022 г., компания стала частью экосистемы В2В-сервисов. Webinar Group, работающая с 2008 г., предоставляет свой продукт примерно для 600 тысяч вебинаров в год. Сервисом активно пользуются Avito, ВТБ, СКБ Контур, Ренессанс страхование, 1С-Битрикс.

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