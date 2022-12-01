Экономика Индии станет третьей по величине в мире

К концу десятилетия Индия может выйти в тройку мировых лидеров, обогнав Японию и Германию, считают аналитики банка Morgan Stanley. В Индии созданы условия экономического бума, вызванного инвестициями.

К 2030 году ВВП Индии вырастет более чем вдвое в сравнении с текущим показателем, тем самым обгонит Японию и Германию и станет третьей по величине экономикой мира, сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на прогнозы аналитической компании S&P Global и банка Morgan Stanley. До этого момента ВВП азиатской страны будет держаться на уровне 6,3%:

Ежегодный номинальный рост валового внутреннего продукта Индии составит в среднем 6,3% до 2030 года. ВВП Индии, вероятно, более чем удвоится по сравнению с текущим уровнем к 2031 году <....> Эти факторы сделают третьей по величине экономикой и фондовым рынком в мире до конца десятилетия.

Уже в настоящее время у страны есть все предпосылки для «экономического бума» в ближайшие годы, заявили аналитики Morgan Stanley во главе с Ридамом Десаи и Гиришем Ачипалией:

В Индии созданы условия для экономического бума, вызванного офшоризацией, инвестициями в производство, переходом к энергетике и развитой цифровой инфраструктурой страны.

1 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о расширении поставок продукции отечественных компаний с выходом на рынки Ирана и Индии. В этой связи азиатские и ближневосточные страны могут стать альтернативой западным рынкам сбыта.

В то же время госдума приняла бюджет РФ на 3 года, рассказывал DK.RU. Этот бюджет — самый сложный за последние годы: санкции, развитие мировой экономики практически невозможно спрогнозировать. Основные характеристики бюджета определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2023 г. в 149,949 трлн руб. , в 2024 г. — 159,714 трлн, в 2025 г. — 170,598 трлн и уровня инфляции не выше 5,5% в 2023 г. и 4% — в 2024–2025 гг.