Затраты на обслуживание российского госдолга превысили 1 трлн рублей

Счетная палата подготовила доклад об исполнении федерального бюджета за 9 месяцев текущего года. Рост госдолга в этом году должен составить порядка 12%, еще 8% планируется прибавить в следующем.

Счетная палата впервые за долгое время подготовила оперативный доклад об исполнении федерального бюджета за 9 месяцев текущего года. На 1 октября текущего года внешний госдолг России снизился на 5,2% в сравнении с его объемом на 1 января, до $56,59 млрд. В переводе на рубли государственный внешний долг стал меньше с начала года на 1 186 319,1 млн руб, или на 26,7%, и достиг уровня в 3 249 100,8 млн.

В основном в 2022 году сократились расходы на обслуживание еврооблигаций выпуска «Россия-2030» в соответствии с графиком платежей, поясняется в записке. На 1 октября 2020 года обслуживание госдолга обходилось 532,6 млрд руб (доля в общем объеме расходов — 3,6%), на 1 октября 2021 года — 780,5 млрд руб (4,8%), следует из данных контрольного органа. В документе говорится и об уменьшении внутреннего госдолга РФ за отчетный период до 6,2 трлн руб, на 1,6%. Сообщается об увеличении его доли в общем объеме государственного долга страны с 78,8% до 83,3%.

Эксперт «БКС мир инвестиций» Валерий Емельянов отметил, что средний уровень нагрузки на бюджет в развивающихся странах в последние годы составлял 5–15%, но у особо закредитованных он может превышать треть бюджета. Россия пока только вошла в зону риска. Он связал рост с внеплановым увеличением бюджетных расходов и нежеланием расходовать средства ФНБ. Рост госдолга в этом году должен составить порядка 12%, еще 8% планируется прибавить в следующем, напомнил Емельянов, — обслуживание вырастет ориентировочно в пределах 20% в течение еще одного года, а доля трат поднимется ближе к 6%. В конце года расходы бюджета традиционно возрастают, поэтому доля трат на обслуживание госдолга по итогам 2022 года останется в районе 5%.

Напомним, в начале октября госдолг США впервые превысил 31 трлн долларов. В конце ноября Белый дом призвал Конгресс США поскорее поднять потолок госдолга. Как рассказывал DK.RU, резервы ЦБ в валюте разных стран по состоянию на 18 февраля 2022 г. составили $643,2 млрд. Под санкции попала примерно половина этой суммы. Долги Украины приближаются к $98,03 млрд. По словам директора Высшей школы финансов РЭУ Константина Ордова, Украина вступила в клуб государств, которые никогда не смогут самостоятельно расплатиться по своему долгу. Эксперт считает, что госдолг Украины могут списать за счет арестованных на Западе российских золотовалютных резервов на сумму $315 млрд.