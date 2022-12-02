В России возник избыток сотрудников общепита

После окончательного ухода ряда западных компаний на ресторанном рынке появилось множество соискателей. При этом многие сети сократили развитие, и столько работников им не нужно.

За 10 месяцев 2022 г. количество соискателей на должность официантов, поваров, барменов и бариста в России выросло на 47% год к году, до 269 тыс. человек, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные HeadHunter и сети кофеен Coffee Like. Это максимальный показатель для ресторанной сферы, при этом такое количество сотрудников заведениям общепита ни к чему.

Так, за тот же период компании общепита увеличили число опубликованных вакансий на 4% год к году, до 166,6 тыс. По данным гендиректора кадрового агентства ProPersonal Татьяны Доляковой, к концу ноября число вакансий в ресторанном сегменте сократилось на 30% по сравнению с летом, до 27 тыс., при этом число резюме выросло до 127 тыс.

К росту числа соискателей привела в том числе приостановка работы в России международных сетей, говорит HR-директор Coffee Like Анастасия Альтергот. Так, до сих пор не возобновили работу порядка 70 заведений KFC, закрывшихся в марте и прежде принадлежащих американской Yum! Brands.

Летом, когда часть зарубежных компаний решили полностью покинуть российский рынок, наблюдался наплыв соискателей — в июне на рынке появилось 39 тыс. резюме. Хотя вместо McDonald`s открылась сеть «Вкусно — и точка», а на месте точек Starbucks после их продажи открылись кофейни Stars Coffee, зачастую компании, сменившие западные бренды, не предоставляют сотрудникам таких же условий работы, говорит Милена Акопян, руководитель отдела подбора персонала ГК «Шоколадница».

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Впрочем, ресторанный сегмент потерял часть потенциальных сотрудников из-за отъезда сотен тысяч россиян, и активность соискателей снизилась после 24 февраля, указывают некоторые рестораторы. В ближайшие месяцы у заведений общепита едва ли вырастет потребность в сотрудниках, так как многие компании снизили темпы развития, а в дорогие заведения россияне стали ходить реже.