УГМК снова продает недострой у ЦПКиО. На этот раз с проектом будущего ТЦ

Здание в Базовом переулке, ныне готовое только на 40%, предлагается превратить в торговый центр с кафе и парковкой почти на 400 автомобилей.

УГМК выставила на продажу недострой у Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского, возможно, в скором времени там будет торговый центр.

Сейчас объект с проектом стоят 135 млн руб., это на 22 млн руб. больше, чем за недостроенное здание ранее заплатила УГМК. Здание уже пытались продать, выставляя за 100,8 млн руб., но тогда речь шла только о строении, без проекта ТЦ в Базовом переулке.

Общая площадь здания — 14 405,39 кв. м, торговая площадь — 4 106,4 кв. м. Сейчас его готовность составляет 40%.

Продается проект современного трехэтажного торгового центра с офисными помещениями «Маяковский». Объект возведен до монолитного железобетонного каркаса здания торгово-офисного центра, оформлен как объект незавершенного строительства, — говорится в объявлении на «Авито».

Также в сети опубликованы рендеры: будущий торговый центр предлагают оформить в красном цвете, проектом предусмотрены административные и торговые помещения, минимум одна точка общепита. Также предусмотрена парковка на 378 машино-мест.

Фото: Авито

В разговоре с корреспондентом 66.RU автор объявления уточнил, что компания решила перепродать объект, потому что «это непрофильный актив».

Напомним, полтора года назад здание было продано за 113 млн руб., его приобрела компания «Строймонтаж», которой владеет замначальника управления по работе с непрофильными активами УГМК и гендиректор ООО «Специализированный застройщик «Диккит» (51% этой компании принадлежит Эльфату Исмагилову, который входит в совет директоров Челябинского цинкового завода УГМК) Дмитрий Шутый. Уже через несколько дней после покупки здание вновь было выставлено на продажу, на этот раз за 100,8 млн руб.

Ранее, напомним, стало известно, что компания УГМК получила разрешение на застройку пустыря у Исети в Екатеринбурге. Девелопер собирается возвести 53 тыс. кв. м жилья на участке площадью 2,9 га.

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