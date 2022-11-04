Компания УГМК получила разрешение на застройку пустыря у Исети

Девелопер собирается возвести 53 тыс. кв. метров жилья на участке площадью 2,9 га. Согласно отчету экспертов, сейчас он покрыт сорными и луговыми травами и стихийно посаженными деревьями.

Управление государственной охраны Свердловской области опубликовало результаты исследований участка земли в районе улиц Белинского и Фурманова, примыкающего к реке Исети.

Эксперты не обнаружили там признаков объектов культурного наследия и разрешили компании «УГМК-Застройщик» проводить земляные, строительные и хозяйственные работы.

Согласно ранее опубликованному администрацией Екатеринбурга плану, проект будет реализован в три этапа. Первый предполагает застройку участка со стороны улицы Большакова домами высотой от 17 до 24 этажей. Второй — со стороны улицы Белинского и набережной Исети (дома от 9 до 14 этажей). Третий — застройку участка на пересечении улиц Белинского и Фурманова (здания от 3 до 25 этажей).

Ранее DK.RU сообщил, что екатеринбургский застройщик Prinzip продал казанскому девелоперу «Джи-групп» (G-Group) два земельных участка: один из них расположен в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, недалеко от берега Исети, второй — в центре города. Сумма сделки — около 2,8 млрд руб.

Сделка с Prinzip приблизит «Джи-групп» к достижению главной цели — «войти в десятку крупнейших застройщиков России».

Напомним, что 31 октября в Екатеринбурге ввели в эксплуатацию многострадальный ЖК «Да Винчи». Его начали возводить семь лет назад, но, когда дом был готов на 90%, стройка встала. В числе пострадавших дольщиков (50 человек) оказался бывший заместитель мэра Екатеринбурга Алексей Бирюлин.