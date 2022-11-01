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Екатеринбургский застройщик Prinzip продал два участка девелоперу из Казани

Екатеринбургский застройщик Prinzip продал два участка девелоперу из Казани
Иллюстрация: DK.RU

Казанская «Джи-групп» считает Екатеринбург стратегически важным городом. За два земельных участка — в центре города и в Верх-Исетском районе — она заплатила несколько миллиардов.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Казанский девелопер «Джи-групп» (G-Group) купил у компании Prinzip земельный участок площадью 4 га в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, недалеко от берега Исети, и участок в 5 га в центре города. Сумма сделки — около 2,8 млрд руб.

«Джи-групп» собирается построить на этих участках 270 тыс. кв. м жилья, разрешения на возведение первых домов уже получены.

Сделка с Prinzip приблизит «Джи-групп» к достижению главной цели — «войти в десятку крупнейших застройщиков России».

Как сообщает «Ъ», «Джи-групп» была основана в 1996 г. Основные бренды холдинга — «Унистрой» (жилая недвижимость) и UD Group (коммерческая недвижимость). Компания реализует проекты в Казани, Санкт-Петербурге, Тольятти и Уфе. В начале октября «Джи-групп» договорилась о покупке активов шведской Bonava в Санкт-Петербурге.

Ранее DK.RU сообщил, что тюменская компания «Страна Девелопмент» построит в Екатеринбурге «локальный микрорайон» на 310 тыс. кв. м. В сентябре она получила положительное заключение экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий на первый этап. В Екатеринбурге этот проект будет для ГК «Страна Девелопмент» флагманским. Общая площадь осваиваемой территории составит 10,1 га.  

Напомним, что в конце октября федеральный застройщик «Группа ЛСР» приступила к сносу зданий бывшего молокозавода Danone в Екатеринбурге.

Этот снос — старт большого проекта, который преобразит город. У компании большой опыт в освоении подобных площадок. Мы проделали огромную работу, чтобы дать этой локации новую жизнь, и еще более грандиозная деятельность нас ждет впереди, — отметил гендиректор «ЛСР.Недвижимость — Урал» Владимир Крицкий.

Выйти на площадку строители планируют в 2023 г.

Автор: Виктория Говорковская
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