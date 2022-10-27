В Екатеринбурге сносят здания бывшего завода. Там построят новый ЖК

В границах ул. Азина — Луначарского — Челюскинцев — Мамина-Сибиряка демонтируют объекты бывшего молокозавода Danone. Застройщик намерен расчистить площадку до конца года.

«Группа ЛСР» приступила к сносу зданий бывшего молокозавода Danone. На площадке работает демонтажная техника. Как заявили в пресс-службе компании застройщика, работы планируют завершить в ноябре. А до конца года — полностью расчистить площадку.

Как ранее писал DK.RU, компания Danone закрыла производство в Екатеринбурге в августе 2021 г. Мощности предприятия перенесли на другие заводы компании — в Кемерово и Санкт-Петербург, где производят детское питание.

Площадку решили отдать под редевелопмент. Интерес к участку, освободившемуся в центре Екатеринбурга, проявляла «Форум-групп». Застройщик даже получил разрешение на разработку проекта планировки квартала в городской администрации. Однако земельный участок и комплекс бывшего завода Danone приобрела «Группа ЛСР» — об этом стало известно в начале 2022 г.

На территории планируют построить около 100 тыс. кв. м. жилья для 2,7 тыс. чел. На площадке возведут шесть зданий с подземными паркингами и коммерческими помещениями, детский сад на 100 мест. Кроме этого будет разработана проектная документация для реконструкции школы №75.

Архитектурно-градостроительную концепцию нового ЖК выбирали из четырех вариантов. В конкурсе приняли участие четыре архитектурных бюро: R1, ПФ «Востокпроект», «ЛСР. Строительство-Урал» и RUMPU. Жюри из представителей администрации, застройщика и архитекторов выбрало победителем концепцию проектного института «Группы ЛСР».

Этот снос — старт большого проекта, который преобразит город. У компании большой опыт в освоении подобных площадок. Мы проделали огромную работу, чтобы дать этой локации новую жизнь, и еще более грандиозная деятельность нас ждет впереди, — цитирует пресс-служба компании гендиректора «ЛСР.Недвижимость — Урал» Владимира Крицкого.

Выйти на площадку строители планируют в 2023 г.