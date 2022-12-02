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ПСБ и АСКАО договорились о взаимодействии в финансовой и инвестиционной сферах

ПСБ и АСКАО договорились о взаимодействии в финансовой и инвестиционной сферах
Иллюстрация: freepik.com

Компании подписали соглашение о взаимодействии, направленное на сотрудничество сторон в финансово-кредитной сфере, в том числе в рамках реализации инвестиционных программ ГК «Росатом».

#ИНВЕСТИЦИИ#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Взаимодействие сторон предусматривает предоставление членам АСКАО широкого спектра высококачественных банковских услуг, финансовой и нефинансовой поддержки организаций, задействованных в реализации проектов развития крупной государственной промышленной и энергетической инфраструктуры. ПСБ и АСКАО будут также расширять сотрудничество в инвестиционной сфере, изучат возможности увеличения инвестиционного потенциала членов АСКАО, а также рассмотрят реализацию совместных научных и социальных проектов.

ПСБ в частности примет участие в развитии схемы консорциума реализации проектов капитального строительства ГК «Росатом» и выступит в качестве банка-партнера.

АСКАО — одно из крупнейших некоммерческих строительных объединений в России, оно включает 96 инжиниринговых, подрядных, проектных и машиностроительных организаций, участвующих в сооружении объектов использования атомной энергии и крупных промышленных объектов в России и за рубежом. Среди реализуемых ими масштабных проектов - строительство АЭС в России, Китае, Индии, Иране. Обладая обширным практическим опытом работы с крупными промышленными предприятиями, ПСБ выступит надежным партнером Ассоциации и предоставит ее членам доступ к широкой линейке современных банковских продуктов и сервисов, включая проектное финансирование в сфере капитального строительства ГК «Росатом», — прокомментировала старший вице-президент – директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

«ПСБ является одним из опорных банков ГК «Росатом» и организаций АСКАО. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным и эффективным, оно откроет новые возможности членам ассоциации успешно реализовать масштабные проекты ГК «Росатом», а также решить другие важнейшие стратегические задачи», — отметил Геннадий Сахаров, президент АСКАО, директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом».

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Автор: Александра Клименко
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