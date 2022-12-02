Уход иностранного бизнеса из России затягивается из-за взаимодействия с налоговой

Зачастую руководство головного офиса запрещает платить налоги в России. Иногда ФНС устраивает выездные налоговые проверки или запрашивает дополнительную информацию, что тормозит процесс.

Уход с российского рынка ряда иностранных компаний, решивших свернуть здесь бизнес, зачастую затягивается на долгий срок из-за взаимодействия с ФНС, пишет РБК со ссылкой на экспертов консалтинговой компании «Деловые решения и технологии» (экс-Deloitte) на круглом столе. С начала марта множество уходящих компаний находятся в подвешенном состоянии.

Трудности для ликвидируемых филиалов иностранных компаний связана в том числе с решением зарубежных головных структур не платить налоги в российский бюджет. При этом неуплата налогов и непредоставление налоговой декларации в России грозит руководству компаний ответственностью вплоть до уголовной.

Мы получали многочисленные запросы от иностранных клиентов, что будет, если они перестанут платить налоги и подавать декларации, — рассказал партнер ДРТ, руководитель группы по разрешению налоговых споров Антон Зыков.

Когда головной офис запрещает российскому филиалу платить налоги в РФ, лучше всего по-прежнему подавать отчетность и декларации с верно рассчитанными суммами налогов, что позволит ФНС самостоятельно взыскивать деньги с счетов компании, говорит менеджер группы по разрешению налоговых споров ДРТ Ирина Барчук. Если же не подается декларация, но компании начислят штраф, а руководству филиала грозит дополнительная ответственность в зависимости от суммы неуплаченных налогов.

Иногда ликвидация филиала иностранной компании затягивается из-за выездной налоговой проверки. Чтобы процесс не был слишком долгим, в таком случае компаниям рекомендуют сразу подать заявление о прекращении процедуры ликвидации, чтобы затем сразу ее возобновить.

Кроме того, при ликвидации филиалов иностранной компании налоговая запрашивает дополнительную информацию, чтобы проверить, правильно ли уплачивались налоги. Чаще всего ФНС утверждает ликвидацию после того как компания выплачивает недоимку.