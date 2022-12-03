Евросоюз договорился об уровне цен для потолка на российскую нефть

Потолок составит $60 за баррель — Польша требовала более низких уровней, но страны ЕС смогли договориться. Пересматривать потолок цен будут каждые два месяца.

Страны Евросоюза договорились ввести потолок на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Польша, которая требовала установить более низкий уровень, согласилась на сделку, пишет Reuters со ссылкой на постоянного представителя Польши в ЕС Анджея Садоша.

Механизм окончательного соглашения позволит сохранить предельный уровень цен как минимум на 5% ниже рыночной. Варшава прежде не соглашалась на сделку, чтобы изучить механизм корректировки цены. По данным Bloomberg, уровень потолка будет пересматриваться каждые два месяца. Ожидается, что о введении механизма объявят уже 4 декабря.

Готовимся к санкциям: морские перевозчики подняли тарифы для нефти из России

Евросоюз решил ввести механизм потолка цен на российскую нефть, чтобы Россия получала меньше средств от ее экспорта для финансирования СВО на Украине. Потолок цен позволит странам продолжать импортировать российскую сырую нефть, используя западные страховые и морские услуги до тех пор, пока они не будут платить больше за баррель, чем установленный лимит.

Кроме того, по информации Bloomberg, из-за потолка цен тарифы на перевозки нефти по маршрутам, пролегающим между Балтийским морем и Индией, могут составить около $20 за баррель). Те перевозчики, которые не подняли цены, теперь отказались везти российскую нефть. Повышению ставок также способствует снижение числа судов, на которые можно погрузить нефть, а также необходимость в переориентировке поставок энергоносителя в Азию и Ближний Восток.

В Кремле подчеркивали, что Москва не станет поставлять нефть странам, которые присоединятся к нефтяному потолку и что Россия намерена «руководствоваться исключительно собственными интересами».

говорил приглашенный профессор Российской экономической школы Александр Маланичев: Наличие потолка цен на российскую нефть — это еще один фактор давления при переговорах и установке цены при продаже на другие рынке, в том числе индийский и китайский,приглашенный профессор Российской экономической школы