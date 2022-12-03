Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 02.12
61,14
63,82
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Евросоюз договорился об уровне цен для потолка на российскую нефть

Евросоюз договорился об уровне цен для потолка на российскую нефть
Иллюстрация: Pixabay.com

Потолок составит $60 за баррель — Польша требовала более низких уровней, но страны ЕС смогли договориться. Пересматривать потолок цен будут каждые два месяца.

#ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА#НЕФТЬ#НОВОСТИ

Страны Евросоюза договорились ввести потолок на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Польша, которая требовала установить более низкий уровень, согласилась на сделку, пишет Reuters со ссылкой на постоянного представителя Польши в ЕС Анджея Садоша.

Механизм окончательного соглашения позволит сохранить предельный уровень цен как минимум на 5% ниже рыночной. Варшава прежде не соглашалась на сделку, чтобы изучить механизм корректировки цены. По данным Bloomberg, уровень потолка будет пересматриваться каждые два месяца. Ожидается, что о введении механизма объявят уже 4 декабря.

Готовимся к санкциям: морские перевозчики подняли тарифы для нефти из России

Евросоюз решил ввести механизм потолка цен на российскую нефть, чтобы Россия получала меньше средств от ее экспорта для финансирования СВО на Украине. Потолок цен позволит странам продолжать импортировать российскую сырую нефть, используя западные страховые и морские услуги до тех пор, пока они не будут платить больше за баррель, чем установленный лимит. 

Кроме того, по информации Bloomberg, из-за потолка цен тарифы на перевозки нефти по маршрутам, пролегающим между Балтийским морем и Индией, могут составить около $20 за баррель). Те перевозчики, которые не подняли цены, теперь отказались везти российскую нефть. Повышению ставок также способствует снижение числа судов, на которые можно погрузить нефть, а также необходимость в переориентировке поставок энергоносителя в Азию и Ближний Восток.

В Кремле подчеркивали, что Москва не станет поставлять нефть странам, которые присоединятся к нефтяному потолку и что Россия намерена «руководствоваться исключительно собственными интересами».

Наличие потолка цен на российскую нефть — это еще один фактор давления при переговорах и установке цены при продаже на другие рынке, в том числе индийский и китайский, говорил приглашенный профессор Российской экономической школы Александр Маланичев:
Лучше нам от этого не становится, но в полной мере схема с потолком работать не будет: рынки так не работают. Если вы ограничиваете цену, вы рано или поздно получите ограничение в предложении. 
 
Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков уехал от суда на СВОЭкс-глава МУГИСО Алексей Пьянков уехал от суда на СВО
  • Как сохранить высокую активность мозга — нейробиолог Вячеслав ДубынинКак сохранить высокую активность мозга — нейробиолог Вячеслав Дубынин
  • Мошенники из Екатеринбурга обокрали экс-замглаву Росприроднадзора Олега МитволяМошенники из Екатеринбурга обокрали экс-замглаву Росприроднадзора Олега Митволя
  • Amaks Hotels & Resorts откроет санаторий-профилакторий под ЕкатеринбургомAmaks Hotels & Resorts откроет санаторий-профилакторий под Екатеринбургом
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.