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На новые нет денег: россияне переходят на подержанные подарки

На новые нет денег: россияне переходят на подержанные подарки
Иллюстрация: goodfon.ru

Согласно опросам россияне не против вручить в подарочном пакете поношенные одежду и обувь. Воспользоваться вторичным рынком услуг планирует почти каждый четвертый россиянин.

#НОВОСТИ

На Новый год многие россияне планируют подарить подержанную технику — умные часы, смартфоны, планшеты, ноутбуки, игровые консоли и телевизоры, пишет Секрет Фирмы. Но некоторые не против вручить в подарочном пакете поношенные одежду и обувь, показали результаты опроса, проведенного СДЭК и онлайн-секонд-хэндом «Рекульт». Почти каждый четвертый россиянин (24%) тратиться на новые вещи не будет. В 2021-м таких было в 2,5 раза меньше. Среди б/у подарков велосипеды, игрушки, электросамокаты, антиквариат, книги и ювелирка. Причины очевидны — значительный рост цен на оригинальную продукцию и экономия.

Те, кто не намерен дарить подарки в этом году, в основном ссылаются на рост цен и желание сэкономить. Каждый четвертый не сможет купить нужный презент из-за ухода бренда, у каждого пятого нет праздничного настроения. Впрочем, согласно опросам, большинство жителей (81%) дарить подарки будут. В спокойном 2021-м показатель был ненамного больше. 

Ранее DK.RU рассказывал, что в этом году на вторичный рынок смартфонов по примеру живущего под санкциями Ирана активно начали выходить ритейлеры электроники и мобильные операторы через trade-in-партнеров (предполагает выкуп старого устройства в обмен на скидку при покупке нового). В апреле такие сервисы появились у салонов «Связной» и «МегаФон», а в мае — у МТС. В августе аналогичный проект начал в своей розничной сети «Вымпелком». Существующий ассортимент новых гаджетов в различных ценовых категориях не позволил ни одному ритейлеру за последние годы выстроить эффективный бизнес на перепродаже.

Автор: Андрей Широков
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