Комитет, который будет отвечать за Десятилетие науки и техники, появится в регионе

Организовать его поручил Евгений Куйвашев. Возглавит новое подразделение его заместитель, Алексей Шмыков, в состав войдут представители министерств и обладминистраций, ректоры главных вузов региона.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил создать в регионе организационный комитет по проведению Десятилетия науки и технологий. Председателем комитета и ответственным за исполнение распоряжения назначен замгубернатора Алексей Шмыков, его заместителем станет министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

В состав нового комитета войдут замминистра культуры Роман Дорохин, замминистра образования Юрий Зеленов, управляющие администрацией Горнозаводского, Восточного, Западного, Северного управленческих округов, министр спорта Леонид Рапопорт, директор «Дворца молодежи» Александр Слизько, начальник управления ахривами Роман Тараборин, директор департамента внутренней политики области Антон Третьяков, директор департамента по развитию туризма Эльмира Туканова, и.о. министра инвестиций Елена Хлыбова, замминистра здравоохранения Андрей Шастин, ректоры главных уральских университетов.

В конце прошлой недели Евгений Куйвашев побывал на площадке Конгресса молодых ученых в Сириусе, принял участие в круглом столе, посвященном развитию инженерного и технологического образования в региональных школах. Глава региона отметил, что связка «образование – наука – промышленность» играет ключевую роль для развития индустриальной Свердловской области.

Свердловская область — крупнейший промышленный, научный и образовательный центр. Промышленность и наука — единое, неделимое целое. Для нас важно, что молодые ученые из Свердловской области принимают участие в конгрессе, показывают себя достаточно неплохо. Наш Уральский НОЦ представил здесь свои проекты. С большим интересом здесь идет обмен данными, поиск партнеров. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать научные исследования, особое значение эта работа принимает в Десятилетие науки и технологий, — подчеркнул губернатор.

Напомним, ранее DK.RU писал, что на территории Малышевского месторождения изумрудов в Свердловской области появится новый завод. В течение трех лет АО «Мариинский прииск» (находится под управлением ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех») проводил работу по комплексной переоценке запасов месторождения. В итоге было установлено, что запасов изумрудно-бериллиевых руд там хватит еще на десятки лет добычи. После этого было решено построить на территории прииска флотационный завод, на котором будет проходить обогащение добытых ископаемых.

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