Игорь Алтушкин готов остановить снос больницы в Зеленой роще ради старинных изразцов

Ценные барельефы, оставшиеся в здании, еще можно спасти, рассказал бывший депутат Думы Екатеринбурга Константин Киселев. Ранее эксперты спасли барельефы с символами медицины.

Депутат думы Екатеринбурга Константин Киселев рассказал в соцсетях об «операции» по спасению изразцов из больницы в Зеленой роще, которая совсем скоро будет снесена.

Ранее, напомним, эксперты успели спасти из здания больницы барельефы второй половины ХХ века с изображением символа медицины — чаши со змеей. Они украшали актовый зал больницы, было известно и о других представляющих ценности барельефах, но оперативно найти их эксперты не смогли. В пятницу, 2 декабря, здание начали сносить и казалось, что артефакты советского времени утрачены навсегда.

По запросу депутатов городской думы мы посетили здание лечебницы, чтобы попробовать найти барельефы 1940-х годов, находившиеся там со времен госпиталя НКВД. К сожалению, точное место расположения этих барельефов известно не было. Нам удалось определить, что оно находилось в промежутке между четырехэтажной и шестиэтажной секциями больницы, в небольшой пристройке. Это место уже полностью руинировано, — рассказывал ранее исполняющий обязанности директора Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

Однако сегодня Константин Киселев рассказал, что часть ценных барельефов, похоже, удастся спасти. После осмотра здания больницы он написал главе РМК Игорю Алтушкину, и тот ответил, что снос здания могут ненадолго остановить:

Пишу Игорю Алтушкину. Миллиардер. И его тоже знаю. Уже года три. Встречались. Были по разные стороны баррикад. В сквере. Но Игорь Алексеевич отвечает. Пишет, что готов остановить снос больнички на сутки. Только предупредите. Знаете, а ведь это просто офигеть. Миллиардер, меценат... Нули после миллиардных единиц даже считать не буду. Пусть с разными позициями, убеждениями, настроением… Но Игорь отвечает. Не сам, через помощника. Но отвечает. Готов остановить снос на день. Да, именно так. Отвечает и готов, — рассказал экс-депутат.

Спасенные ранее из актового зала больницы барельефы с символикой здравоохранения были переданы Музею истории Екатеринбурга представителем АО «Екатерининская больница», которая теперь владеет зданием и территорией вокруг него. Сейчас с изразцами работают специалисты музея, они могут стать экспонатами новой экспозиции креативного кластера «Л52», новая экспозиция там откроется в конце декабря, рассказал Игорь Пушкарев.

Напомним, на месте больницы в Зеленой роще через несколько лет должен появиться новый онкоцентр, его строительством занимается Фонд святой Екатерины. Как писал DK.RU, здание заброшенной больницы пытались пристроить в частные руки несколько раз в 2016 и 2017 гг. — за 400 млн руб. и 229,8 млн. руб. Но желающих восстановить памятник конструктивизма не было. В конце 2020 г. стало известно, что восстановлением больницы займутся учредители Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин, глава РМК, Андрей Козицын, генеральный директор УГМК, и владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский.