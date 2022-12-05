Глава «МегаФона» продал долю в убыточной сети «Связной»

Сейчас «Связной» находится в предбанкротном состоянии, к ритейлеру были поданы многомиллиардные иски. После начала СВО «Связной» покинули якорные поставщики электроники.

Глава «МегаФона» Хачатур Помбухчан рассказал, что компания вышла из капитала «Связного», в интервью РБК.

«МегаФон» стал совладельцем «Связного» в 2018 г., получив 25% плюс одна акция и два места в совете директоров, в результате сделки по объединению ритейлера с «Евросетью», 100% которой оператор консолидировал несколькими месяцами раньше. Как рассказал Помбухчан, компания продолжает интересоваться покупкой активов:

Мы собираем полноценную расширенную ИТ-экспертизу и наводим порядок с тем, что такое «МегаФон» и какие активы нам нужны: они должны быть либо полностью телекоммуникационными, либо 100% комплементарными телекому. Все, что могу сказать: мы больше не акционеры «Связного», и наше решение с работой и с эффективностью самого «Связного» никак не связано. За последние несколько лет «МегаФон» активно продвинулся в развитии собственной розничной сети: она самая эффективная в телекоме и полностью закрывает наши интересы в этом направлении. В 2021 году «МегаФон» приобрел 65% в дистрибьюторской компании Revo Charge — сейчас это один из основных игроков с точки зрения поставки абонентского оборудования в Россию. Это тот самый трансгран, который для нас сейчас очень эффективен. Мы поставляем телефоны, преимущественно из Китая, и для себя, и даже для конкурентов. В ближайшее время намерены довести владение в Revo Charge до 100%.

Также «МегаФон» полностью перевел в собственное владение сервисную компанию «Пикта», оператора кадрового и бухгалтерского администрирования, а также продолжает переводить ряд технологических партнеров: например, OneFactor — разработчика платформ для работы с большими данными. Кроме того, оператор увеличил с 50 до 100% долю в компании «Квантера» — совместном предприятии (СП) «МегаФона» и Quantum-А, которое занимается разработкой цифровых продуктов. «С такой же логикой заходили в Revo Charge. И сейчас готовы полностью выкупить эти компании как направления бизнеса для «МегаФона», поскольку понимаем, что они нам интересны в долгосрочной перспективе», — рассказал он.

Помимо развития основного бизнеса оператор смотрит в сторону сегментов b2o (работа с другими операторами), b2g (работа с госорганами) и b2b (корпоративный сегмент). «Из-за ухода Microsoft и других западных вендоров на рынке сформировался вакуум предложения при огромном спросе на облачные решения, решения кибербезопасности, офисные и т.д. Для нас это большие возможности», — подытожил Помбухчан.

Хачатур Помбухчан в течение 10 лет занимал должность финансового директора розничной сети «Магнит», был председателем совета директоров, после чего стал генеральным директором и председателем правления. Помбухчан неоднократно занимал высокие позиции в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров» от ИД «Коммерсантъ». С 1 июля 2021 г. Помбухчан встал во главе крупнейшего российского оператора мобильной связи, рассказывал DK.RU. В качестве главы «МегаФона» Помбухчан планировал избавиться от непрофильных активов и сделать акцент на качественном сервисе.

Напомним, «Связной» был создан в 1995 г. в Москве Максимом Ноготковым. В 2014 г. компания стала частью холдинга Михаила Прохорова, а в 2018 г. четверть акций ушла «МегаФону». После начала СВО компанию преследуют неудачи. Ряд производителей техники прекратили поставки в Россию и к июлю этого года «Связной» получил судебные иски на сумму 14,2 млрд руб. за невыполнение обязательств по различным контрактам. Среди подавших иски были Совкомбанк, Альфа-банк, дистрибьютор техники «Мерлион», «ВымпелКом». Уже 1 декабря, Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между Совкомбанком и «Связным». Банк требовал взыскать с ритейлера около 2,9 млрд руб. Теперь «Связной» должен будет выплатить Совкомбанку около 2,6 млрд руб. несколькими платежами до конца 2025 г. Ритейлер также обязан не выплачивать дивиденды, не предоставлять займы, гарантии и поручительства в сумме более 200 млн руб. в год, не уменьшать уставный капитал, не совершать сделки по отчуждению имущества, составляющего более 5% активов ответчика.