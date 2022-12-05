В магазины Москвы поступила фальшивая Coca-Cola

Двухлитровые бутылки со свежей датой разлива — 5 октября и 3 ноября и этикеткой, как у оригинальной Cola, вероятно, разливают на заводах Multon Partners в Ростовской области.

Фальшивая Coca-Cola появилась в столице, россияне нашли странные бутылки в двух магазинах сети дискаунтеров «Светофор» на Варшавском шоссе и в ларьке Продукты. Бутылки выглядят в точности как оригинал, на этикетках даже указаны адреса производства — это заводы в Московской и Ростовской областях, которые принадлежат Multon Partners (ранее Coca-Cola), где и производились напитки Coca-Cola. Но дата разлива свежая — 5 октября и 3 ноября 2022 г.

На этикетках фальшивой Coca-Cola указан старый юридический адрес ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Нижнем Новгороде. Между тем, после того, как компания была переименована в Multon Partners, она сменила юридический адрес: ООО «Мултон Партнерс» зарегистрировано в Москве.

По телефону горячей линии представитель компании Multon Partners уточнил РБК, что напитки, выпущенные в ноябре, не могут быть оригинальными, поскольку компания перестала выпускать Coca-Cola еще в апреле 2022 г. По его словам, запасы оригинальной Coca-Cola практически исчерпаны — компания остановит их отгрузку в середине декабря. В конце июня компания Multon Partners начала выпускать в России аналог Coca-Cola под брендом «Добрый кола».

В пресс-службе Coca-Cola также уточнили, что компания не планирует производить в России никакие свои продукты. Источник РБК на рынке безалкогольных напитков подтверждает, что концентрат, необходимый для изготовления оригинального напитка Coca-Cola, закончился, и новых поставок не было. По его словам, свежая Coca-Cola с высокой долей вероятности была «произведена с несанкционированным использованием этикетки».

По данным исследования «РосИндекс» компании Ipsos, именно Coca-Cola была самым популярным брендом газировки среди россиян. Согласно опросу, проведенному в феврале-марте 2022 г., этот напиток знали 94,3% потребителей старше 16 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек. После того как крупнейшие производители — The Coca-Cola Company и PepsiCo (выпускала Pepsi, 7Up, Mirinda и др.) — объявили о прекращении производства и продажи на российском рынке, производители в России и ближайших странах начали предлагать всевозможные напитки-аналоги. За семь месяцев 2022 г. ассортимент напитков со вкусом колы расширился со 169 до 186 брендов, указывал NielsenIQ.

Ранее DK.RU рассказывал о том, что Минфин придумал новый акцизный сбор для производителей газировки — дополнительный налог введут для производителей напитков с сахаром, за каждый литр производитель должен заплатить акциз — 7 руб. Платить придется за напитки, в которых сахара много — больше 5 г (примерно чайная ложка) на 100 мл. Соки, нектары, морсы, квас, сиропы и фитнес-смеси акцизом облагаться не будут.