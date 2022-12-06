«Мы вынуждены будем пожертвовать доходностью. Но это плата за спокойный сон инвестора»

«А во что сейчас выгоднее всего инвестировать?» — самый частый вопрос, который мне приходится слышать в своей работе. И, как часто бывает, общий вопрос не имеет смысла и не имеет ответа.

Виктор Немихин, независимый финансовый консультант:

— Самый, пожалуй, частый вопрос, который мне приходится слышать в своей работе, звучит так: «А во что сейчас выгоднее всего инвестировать?». И, как часто бывает, общий вопрос не имеет смысла и не имеет ответа. По крайней мере, в такой формулировке. Для того, чтобы на него ответить, нужно дополнительно знать:

С какой целью человек инвестирует? На какой срок? В какой валюте он будет оценивать результат своих инвестиций? Важно ли в течение срока инвестиций получать рентный доход или важен только конечный результат? Возможна ли ситуация, когда проинвестированные средства придется изымать досрочно? Наличие существенных имущественных обязательств, таких как кредит, ипотека и т.п. В некоторых случаях необходимо знать возраст инвестора. Индивидуальную толерантность к риску.

Вот на последнем пункте остановимся поподробнее. Как известно, существует непреложный экономический закон о том, что доходность напрямую связана с риском. Если мы не готовы рисковать, то не можем рассчитывать на высокую доходность, и наоборот, если нам нужна повышенная доходность, то мы вынуждены покупать риск. И если кто-то говорит вам, что он знает, как заработать 40% годовых без риска, то это означает, что он либо не знает, в чем заключается риск, либо он попросту вас обманывает. При этом под риском, не вдаваясь в подробности и не и определяя все виды рисков, связанных с инвестированием, мы будем понимать сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий. Т.е. две составляющие: вероятность наступления неблагоприятного события и величина ущерба от этого события.

Все мы по-разному относимся к потенциальному, а особенно — к реализовавшемуся риску. С этим ничего не поделать, это индивидуальные психологические особенности. И инвестор перед принятием решения об инвестировании должен их знать. Иначе это может привести к непоправимым последствиям.

Риск-профилирование клиентов является обязательным в западной практике инвестирования. В России в обязательном порядке проводить риск-профилирование клиента обязаны инвестиционные советники, все остальные пока проводят эту процедуру добровольно. По результатам риск-профилирования инвестиционный советник обязан выдать справку об инвестиционном профиле клиента. Также довольно много интернет сервисов, особенно в англоязычном сегменте интернета, где можно определить свой риск-профиль самостоятельно. Конечно, это не панацея. Ведь поведение человека, заполняющего анкету сидя в мягком кресле, и глядящего в отчет, когда его инвестиционный портфель подешевел на Х%, может быть совершенно разным. Но, к сожалению, лучшего не придумано.

Почему это важно?

Это график индекса московской биржи с 2007 года. В кризис 2008 года падение индекса составило 74%. Т.е. в какой-то момент времени (в точке 2) у инвестора, купившего «индекс» в точке 1 от 100 тысяч оставалось, по текущей оценке стоимости «индекса», только 26 тысяч рублей. Далеко не каждый человек сможет такое пережить. В какой-то момент времени, видя, как день за днем дешевеет его портфель, человек начнет действовать. И эти его действия могут привести, как я писал выше, к непоправимому результату. Давайте посчитаем. Пик стоимости (точка 1 на графике) пришлась на начало мая 2008 года. Для более корректного расчета нам потребуется индекс московской биржи полной доходности, учитывающий выплаты дивидендов.

Его значение на 12 мая 2008 г. — 1893. На 23 ноября 2022 года — 4522. Таким образом за период в 5308 дней индекс вырос на 139%, что соответствует доходности в 9,55% годовых. Инвестор, проинвестировавший в «индекс» 100 тысяч рублей 12 мая 2008 года имел бы сейчас почти 239 тысяч. Если бы выдержал просадку портфеля в 74% и не продал бы. Инвестор, продавший в точке 2, получил бы убыток в 74% и крайне негативный опыт инвестирования. Я беру крайние варианты. Понятно, что между ними лежит большой спектр возможных решений инвестора (продал не в точке 2, а раньше, продал в январе этого года и т.п.).

И это самое важное. Один и тот же инструмент инвестирования, в зависимости от принятых инвестором решений, дает совершенно разный результат.

И этот результат будет определяться принятыми инвестором решениями, которые, в свою очередь, очень сильно зависят от того, как инвестор относится к риску. Что же делать тем инвесторам, которые не готовы терпеть просадку в 74%? Да именно для этого и проводится риск-профилирование, чтобы подобрать инвестору такой портфель, который ему будет психологически комфортен. Ниже пример портфеля, состоящего из 50% фонда на индекс S&P500 и 50% фонда долгосрочных облигаций США.

Такая комбинация позволила снизить риск инвестора с 48,5% (индекс S&P500) до 17,5% (портфель). При том, что доходность такого портфеля не очень сильно отличается от доходности самого индекса (9,39 против 10,42 % годовых). Понятно, что для более существенного снижения риска портфеля мы вынуждены будем пожертвовать доходностью. Но это плата за спокойный сон инвестора.

P/S: в словосочетании «покупка “индекса”» слово «индекс» намерено взято в кавычки, т.к. купить индекс невозможно, но можно купить соответствующие этому индексу биржевые фонды или ETF (Exchange Traded Funds). На последнем графике представлены американские ETF. т.к. истории биржевых фондов в России всего несколько лет и построить такой график по российским фондам попросту невозможно.

PP/S: в качестве примера я привожу фонды потому, что «полезность» инвестиционных идей и выбора акций требует отдельного обсуждения и находится вне рамок данной статьи.