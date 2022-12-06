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«Мы вынуждены будем пожертвовать доходностью. Но это плата за спокойный сон инвестора»

«Мы вынуждены будем пожертвовать доходностью. Но это плата за спокойный сон инвестора»
Автор фото: Денис Полуэктов. Иллюстрация: DK.RU

«А во что сейчас выгоднее всего инвестировать?» — самый частый вопрос, который мне приходится слышать в своей работе. И, как часто бывает, общий вопрос не имеет смысла и не имеет ответа.

#ИНВЕСТИЦИИ#ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ#МНЕНИЯ

Виктор Немихин, независимый финансовый консультант:

— Самый, пожалуй, частый вопрос, который мне приходится слышать в своей работе, звучит так: «А во что сейчас выгоднее всего инвестировать?». И, как часто бывает, общий вопрос не имеет смысла и не имеет ответа. По крайней мере, в такой формулировке. Для того, чтобы на него ответить, нужно дополнительно знать:

  1. С какой целью человек инвестирует?
  2. На какой срок?
  3. В какой валюте он будет оценивать результат своих инвестиций?
  4. Важно ли в течение срока инвестиций получать рентный доход или важен только конечный результат?
  5. Возможна ли ситуация, когда проинвестированные средства придется изымать досрочно?
  6. Наличие существенных имущественных обязательств, таких как кредит, ипотека и т.п.
  7. В некоторых случаях необходимо знать возраст инвестора.
  8. Индивидуальную толерантность к риску.

Вот на последнем пункте остановимся поподробнее. Как известно, существует непреложный экономический закон о том, что доходность напрямую связана с риском. Если мы не готовы рисковать, то не можем рассчитывать на высокую доходность, и наоборот, если нам нужна повышенная доходность, то мы вынуждены покупать риск. И если кто-то говорит вам, что он знает, как заработать 40% годовых без риска, то это означает, что он либо не знает, в чем заключается риск, либо он попросту вас обманывает. При этом под риском, не вдаваясь в подробности и не и определяя все виды рисков, связанных с инвестированием, мы будем понимать сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий. Т.е. две составляющие: вероятность наступления неблагоприятного события и величина ущерба от этого события.

Все мы по-разному относимся к потенциальному, а особенно — к реализовавшемуся риску. С этим ничего не поделать, это индивидуальные психологические особенности. И инвестор перед принятием решения об инвестировании должен их знать. Иначе это может привести к непоправимым последствиям.

Риск-профилирование клиентов является обязательным в западной практике инвестирования. В России в обязательном порядке проводить риск-профилирование клиента обязаны инвестиционные советники, все остальные пока проводят эту процедуру добровольно. По результатам риск-профилирования инвестиционный советник обязан выдать справку об инвестиционном профиле клиента. Также довольно много интернет сервисов, особенно в англоязычном сегменте интернета, где можно определить свой риск-профиль самостоятельно. Конечно, это не панацея. Ведь поведение человека, заполняющего анкету сидя в мягком кресле, и глядящего в отчет, когда его инвестиционный портфель подешевел на Х%, может быть совершенно разным. Но, к сожалению, лучшего не придумано. 

Почему это важно?

«Мы вынуждены будем пожертвовать доходностью. Но это плата за спокойный сон инвестора» 1

 

Это график индекса московской биржи с 2007 года. В кризис 2008 года падение индекса составило 74%. Т.е. в какой-то момент времени (в точке 2) у инвестора, купившего «индекс» в точке 1 от 100 тысяч оставалось, по текущей оценке стоимости «индекса», только 26 тысяч рублей. Далеко не каждый человек сможет такое пережить. В какой-то момент времени, видя, как день за днем дешевеет его портфель, человек начнет действовать. И эти его действия могут привести, как я писал выше, к непоправимому результату. Давайте посчитаем. Пик стоимости (точка 1 на графике) пришлась на начало мая 2008 года. Для более корректного расчета нам потребуется индекс московской биржи полной доходности, учитывающий выплаты дивидендов.

«Мы вынуждены будем пожертвовать доходностью. Но это плата за спокойный сон инвестора» 2

Его значение на 12 мая 2008 г. — 1893. На 23 ноября 2022 года — 4522. Таким образом за период в 5308 дней индекс вырос на 139%, что соответствует доходности в 9,55% годовых. Инвестор, проинвестировавший в «индекс» 100 тысяч рублей 12 мая 2008 года имел бы сейчас почти 239 тысяч. Если бы выдержал просадку портфеля в 74% и не продал бы. Инвестор, продавший в точке 2, получил бы убыток в 74% и крайне негативный опыт инвестирования. Я беру крайние варианты. Понятно, что между ними лежит большой спектр возможных решений инвестора (продал не в точке 2, а раньше, продал в январе этого года и т.п.).

И это самое важное. Один и тот же инструмент инвестирования, в зависимости от принятых инвестором решений, дает совершенно разный результат.

И этот результат будет определяться принятыми инвестором решениями, которые, в свою очередь, очень сильно зависят от того, как инвестор относится к риску. Что же делать тем инвесторам, которые не готовы терпеть просадку в 74%? Да именно для этого и проводится риск-профилирование, чтобы подобрать инвестору такой портфель, который ему будет психологически комфортен. Ниже пример портфеля, состоящего из 50% фонда на индекс S&P500 и 50% фонда долгосрочных облигаций США.

«Мы вынуждены будем пожертвовать доходностью. Но это плата за спокойный сон инвестора» 3

Такая комбинация позволила снизить риск инвестора с 48,5% (индекс S&P500) до 17,5% (портфель). При том, что доходность такого портфеля не очень сильно отличается от доходности самого индекса (9,39 против 10,42 % годовых). Понятно, что для более существенного снижения риска портфеля мы вынуждены будем пожертвовать доходностью. Но это плата за спокойный сон инвестора.

P/S: в словосочетании «покупка “индекса”» слово «индекс» намерено взято в кавычки, т.к. купить индекс невозможно, но можно купить соответствующие этому индексу биржевые фонды или ETF (Exchange Traded Funds). На последнем графике представлены американские ETF. т.к. истории биржевых фондов в России всего несколько лет и построить такой график по российским фондам попросту невозможно.

PP/S: в качестве примера я привожу фонды потому, что «полезность» инвестиционных идей и выбора акций требует отдельного обсуждения и находится вне рамок данной статьи.

Автор: Андрей Пермяков
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