Как скажется на бизнесе переход на единый налоговый платеж — Роман Речкин

С 2023 г. все компании и предприниматели в обязательном порядке перейдут на единый налоговый счет. ФНС успокаивает: проблем в связи с этим у бизнеса не возникнет. Так ли это — в материале DK.RU.

К 1 января 2023 г. ФНС откроет каждой компании единый налоговый счет (ЕНС). Поступившие на ЕНС средства будут распределены по налогам и сборам. Предполагается, что все данные по счету и начислениям налогоплательщик сможет увидеть в личном кабинете или получить по запросу в ИФНС.

Старший партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин рассказал, к чему готовиться предпринимателям в связи с введением ЕНС и изменением порядка налогового администрирования.

— «Давайте представим, что мы создаем такую классную инфраструктуру электронного документооборота, где все обмениваются данными в электронном виде. В этом случае мы понимаем, как получить доступ к информационным потокам из компании и в компанию, причем тот доступ, который нам необходим для расчета налогов (иначе получим информационный шум). Наверное, это будет еще более оптимальное решение», — это цитата из интервью руководителя ФНС Даниила Егорова.

Мы видим устойчивую тенденцию снижения числа выездных налоговых проверок, предварительный итог 2022 г. — около 8 тыс. по всей стране. Для понимания: в 2010 г. было 60 тыс. Налоговый орган сосредоточил внимание на предпроверочном анализе и на том, что красиво называется «побуждением налогоплательщиков к добровольному уточнению налоговых обязательств». Последнее приносит более половины средств, собираемых в результате контрольных мероприятий.

Эта работа продолжится: вы будете получать требования регулярно и постоянно, с последующими вызовами на различные комиссии, и вас будут добровольно «побуждать».

Однако эффективность этого метода налогового администрирования небесконечна — российский бизнес адаптируется ко всему: привыкает к предпроверочному анализу, перестает опасаться выездных проверок. А задачу повышения эффективности налогового администрирования с налогового органа никто не снимал. Возникает вопрос: как?

Исходя из слов Даниила Егорова и действий государства, мы можем заключить, что базовое направление развития налогового администрирования связано с качественным изменением роли налогового органа. В привычной схеме мы с вами, налогоплательщики, исчисляем налог, а налоговый орган — нас контролирует. Но сейчас мы идем к тому, что налоговый орган будет участвовать в исчислении налога и в какой-то степени — в его уплате.

Это не теория, не будущее — такие элементы уже есть в налоговом администрировании. Например, налоговый мониторинг, действующий с 2015 г. (актуален для крупных компаний). Не вдаваясь в детали, напомню, он предполагает предоставление налоговому органу широкого доступа к регистрам налогового бухгалтерского учета. В этой ситуации налоговая своими мотивированными письмами фактически участвует в определении того, сколько налогов должен уплатить налогоплательщик.

Кроме того, запущен эксперимент по автоматизированной упрощенной системе налогового обложения. Свердловская область пока под него не попала, но в четырех субъектах страны он проводится. У меня нет сомнений, что этот эксперимент будет признан успешным и автоматизированная упрощенная система будет введена. АвтоУСН предполагает исчисление налога не самим налогоплательщиком и вне сферы его контроля (банком).

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Кроме того, декларируется переход к взиманию налога на все недвижимое имущество организаций по кадастровой стоимости. Государство прямо озвучивает цель — позволить налоговому органу полностью взять на себя расчет налоговых обязательств по всем имущественным налогам. По физлицам эта система уже реализована: они просто получают уведомление, какую сумму должны уплатить.

Единый налоговый счет — один из элементов качественного изменения функции налогового органа. Мы уходим от ситуации, когда налогоплательщик исчисляет налог, а налоговый орган только его контролирует. С 1 января 2023 г. сама налоговая обязанность будет определяться не налогоплательщиком и вне его контроля, единый налоговый счет находится под контролем налогового органа. Происходит смена ролей: налоговый орган участвует в исчислении налога, а налогоплательщик его контролирует. Возникает вопрос: а сможет ли он это делать?

Уважаемые налогоплательщики, вы готовы контролировать налоговый орган? У вас есть необходимые ресурсы?

В связи с переходом на новую систему бизнес может столкнуться с рядом проблем.

1. Сальдо по семи миллионам активных налогоплательщиков — организаций, предпринимателей, самозанятых и физлиц с активами — будет считаться не вручную инспекторами, а программой, информационным ресурсом. Налоговый инспектор становится своего рода «приложением» к нему. Если налог рассчитывает налогоплательщик, он может объяснить, из чего исходил, и показать декларацию. С 1 января 2023 г. это будет делать «машина». Мы можем обратиться к сотруднику ФНС с вопросом: почему у компании такое сальдо? И услышать ответ: я не знаю, у нас машина так считает.

Это не теория, я постоянно встречаюсь в судах с представителями налоговых органов, и когда возникают вопросы по расчетам, мы часто слышим: я не могу пояснить, почему такая сумма — считает программа.

Нам остается только надеяться, что глобальных ошибок не будет.

2. В ситуации, когда расчет налога выходит из сферы контроля налогоплательщика, принципиальным моментом становится наличие возможности получать информацию в режиме реального времени. Я слышу от представителя УФНС: «Сделаем, в будущем будет такая возможность». Звучит хорошо, но в законе этого нет.

Поскольку доступ к информации в режиме реального времени не предусмотрен, законодателю пришлось прописать способы ее получения. С 1 января 2023 г. у налогоплательщика появляются дополнительные права на осуществление сверки сумм, на получение акта сверки и справки о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо, справки о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве ЕНП, и справки об исполнении обязанности по уплате налогов.

Однако сверка осуществляется в общем порядке. Поскольку сроки ее проведения не зафиксированы, можно предположить, что налогоплательщику придется ждать месяц. Справка о сальдо должна выдаваться в течение пяти рабочих дней, справка о принадлежности сумм денежных средств (что учтено в качестве платежа по ЕНС и что не учтено) — в течение 10 рабочих дней с момента запроса. Это не доступ в режиме реального времени. Мы, конечно, можем оптимистично верить, что он появится, но пока в законе он не предусмотрен.

Оперативность доступа принципиально важна, поскольку счет налогоплательщика в банке могут заблокировать из-за отрицательного сальдо на ЕНС. Доступ к ЕНС в режиме реального времени позволил бы банку отследить ситуацию и снять блокировку, как только сальдо станет положительным.

Пока же законодателям пришлось создать промежуточный ресурс — Реестр решений о взыскании и всех поручений банкам на списание и перечислении задолженностей в бюджетную систему РФ. Налоговый орган будет выгружать туда информацию о наличии у налогоплательщика отрицательного сальдо, а банку придется ежедневно его мониторить.

3. ЕНС — точечное изменение, это, по сути, одна новая статья в НК РФ, но оно меняет всю методику налогового администрирования и существенно влияет на большинство институтов с ним связанных.

Требование об уплате налога трансформируется в требование об уплате задолженности. Принципиальный момент: сейчас вы получаете требование по конкретному налогу или сбору, в котором указаны налоговый период, налог и сумма. С 1 января появится общий «котел» — сальдо. Вы будете получать требование об уплате задолженности в виде отрицательного сальдо по единому налоговому счету.

В теории в Налоговом кодексе предусмотрено наличие в требовании информации о налогах, авансовых платежах по налогам и сборам, страховых взносах, на основе которых сформировано это сальдо. На практике же даже в требованиях, которые приходят сейчас, не всегда можно понять, откуда взялась та или иная сумма, хотя речь идет о конкретном налоге.

Как будет выглядеть требование с 1 января — отдельный вопрос, но оно будет в виде сальдо, а не по конкретному налогу.

4. Единый налоговый счет и в целом изменение методики администрирования существенно повлияют на сроки в налоговых отношениях. С одной стороны (положительный момент), фактически утратит смысл трехлетний срок на возврат излишне уплаченного/взысканного налога с момента платежа, поскольку появляется сальдо, и конкретный платеж все равно будет зачтен в виде какой-то налоговой обязанности. Его невозможно вычленить и решить вопрос о возврате применительно к конкретному налоговому поручению. Есть положительное сальдо, значит, вы вправе вернуть деньги.

С другой стороны, в Налоговом кодексе предусмотрена процедура принудительного взыскания налога и сроки ее соблюдения на каждом этапе. При нарушении процедуры взыскание невозможно, и сумма недоимки должна признаваться безнадежной. В ситуации изменения налогового администрирования непонятно, как эти сроки будут определяться. Требования формируются по отрицательному сальдо, но означает ли это, что при каждом изменении отрицательного сальдо будет новое требование? Вы должны 100 рублей НДС, в следующем квартале возник НДС еще 50 руб. Вы должны 150 руб. Выставит ли налоговый орган сначала требование на 100 руб. или на 150 руб., неизвестно. Посмотрим, как это будет на практике.

Но смысл в том, что сроки привязаны к моменту направления требования. Возникает новое требование — и теоретически сроки обнуляются.

5. До сих пор обязанность по уплате налога считалась исполненной в момент, когда налогоплательщик сдавал в банк платежное поручение (при наличии положительного остатка по счету). С 1 января налоговая обязанность будет исполняться путем списания с ЕНС. Возникает временной и пространственный разрыв между банковским счетом налогоплательщика и казначейским счетом ЕНС. Вопрос: в какой момент обязанность считается исполненной?

Представим, что вы заплатили 100 руб. в качестве единого налогового платежа. Из них какая-то сумма — земельный налог, какая-то — авансовый платеж по упрощенке и так далее. Вы должны подать уведомление — какая сумма из общего платежа на какой налог, сбор должна быть разнесена. Что произойдет, если уведомление будет подано некорректное либо оно не будет корректно обработано налоговым органом? С одной стороны, есть положительное сальдо, с другой, налоговый орган по каким-то причинам не учел уведомление, и на конкретный налог у себя не разнес платеж. Признается ли в этом случае обязанность по уплате налога исполненной? Сейчас вы сдаете платежку, и вам нельзя начислить пени или штраф. Как будет с 1 января, неясно. Думаю, подход к разрешению таких споров будет сформирован на основании судебной практики.

6. С ЕНС налогоплательщик не сможет определять очередность погашения конкретных налогов и сборов и, к примеру, сначала заплатить пени или штраф. Сначала закрывается недоимка, потом налог, пени, проценты и штрафы.

При этом деньги будут распределяться по всем налогам (суммам пени, штрафа) пропорционально, и если их не хватит на погашение всех налогов и задолженностей, то ни один налог не будет уплачен полностью. В этом случае будут начислены пени по всем неуплаченным налогам и сборам.

7. Положительным сальдо можно распоряжаться: можно заплатить за другое лицо, можно заплатить налог, срок уплаты по которому еще не наступил. Фактически речь идет о деньгах налогоплательщика, которые удаленно «хранятся» на ЕНС. Но Налоговый кодекс не предусматривает иммунитета денежных средств от иных требований, не содержит правил о том, что на эти деньги не может быть обращено взыскание по другим требованиям судебным приставом-исполнителем. Условно, у вас на ЕНС лежит один миллион рублей, срок уплаты налогов еще не наступил. Вопрос: а могут ли претендовать на эти деньги приставы и иные кредиторы при наличии решения о взыскании с лица, к примеру, 500 тыс. руб.?

Вопросов, связанных с введением ЕНС, очень много. Главная рекомендация для бизнеса — сделайте сверку в декабре 2022 г., чтобы понимать, как именно у вас сформировано начальное сальдо на 1 января 2023 г.

Специальной процедуры разрешения споров в отношении начального сальдо законодатель не предусмотрел, доступа к ЕНС в режиме реального времени нет. Единственное, что вы сможете сделать — написать заявление в налоговую, которое месяц будут рассматривать.

Налоговый орган утверждает, что все будет отлично, но сбои есть всегда, тем более что речь идет о сложной информационной системе. Если что-то не сойдется, с последствиями будете разбираться вы. Государство решает свои задачи. ЕНС позволит повысить собираемость налогов, а нам предстоит с этим жить и работать.

Текст подготовлен на основе выступления Романа Речкина на VII Уральском налоговом форуме.

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