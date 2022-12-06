Екатеринбургский предприниматель откроет в Пермском крае горнолыжный комплекс

В комплексе построят трассы протяженностью 7 км, установят подъемники и организуют детскую горнолыжную школу. Первый этап проекта планируют завершить в конце 2023 г.

Предприниматель из Екатеринбурга Владимир Долматов построит в Чусовом горнолыжный комплекс «Ермак». Там обустроят трассы протяженностью 7 км, установят подъемники и откроют детскую горнолыжную школу. Инвестиции в возведение объекта оцениваются в 220 млн руб.

Как пишет «Ъ-Прикамье», реализация проекта будет разделена на три этапа:

до конца 2023 г. будут возведены учебный и туристический склоны, появятся подъемник и здание детской горнолыжной школы;

до конца 2025 г. оборудуют спортивную трассу для фристайла и сноуборда;

до конца 2026 г. предусмотрена планировка северного склона с выходом к реке Чусовой.

Как рассказали в министерстве территориального развития Пермского края, помимо этого инвестор планирует вкладываться в развитие туристической инфраструктуры — гостиничных домов, кафе и прочих объектов. По данным администрации Чусовского ГО, объем инвестиций может составить до 1,2 млрд руб.

Ранее DK.RU писал, что УГМК-Застройщик подписал эксклюзивные соглашения о партнерстве с крупными инвесторами для дальнейшего строительства и развития СТК «Шерегеш». Церемония прошла на форуме и выставке 100+ TechnoBuild. Соглашение о партнерстве было подписано между девелопером УГМК-Застройщик, компанией Baden family, которая будет развивать на территории горнолыжного комплекса свои термальные источники, компанией «КАСКАД», в ведении которой находится действующая инфраструктура Шерегеша, и компанией «Этажи».