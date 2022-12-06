Спешат занять место ушедших. Российская обувная сеть запускает производство одежды

Владелец обувных сетей Thomas Munz и Salamander планирует начать производство и продажу одежды собственных брендов. С уходов многих международных брендов тренд на мультиформатные магазины усилился.

Компания Munz Group, владеющая обувными сетями Thomas Munz и Salamander, готовит к запуску магазины нового формата Thomas Munz Store, в которых будут продавать также одежду и аксессуары собственных торговых марок и международных брендов, пишет «Коммерсантъ». Сейчас в Munz Group разрабатывают мужскую и женскую одежду в среднем ценовом сегменте, запуск коллекций планируется весной и осенью 2023 г.

Расширить ассортимент за счет линеек одежды решили в том числе такие обувные ритейлеры, как Rendez-Vous, Ralf Ringer, Abricot, указали в NF Group. Но для ритейлеров это скорее сопутствующий ассортимент, чем основная категория.

После того как Россию покинули многие международные fashion-бренды, усилился тренд на мультибрендовые и мультиформатные магазины с увеличенной площадью, указывает руководитель «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Так что желание крупной обувной компании расширить ассортимент за счет новых категорий товара заметно, указывает эксперт.

Однако уровень конкуренции в сегменте одежды гораздо выше, чем в сегменте обуви, говорит управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. У ритейлеров, впрочем, сейчас есть возможность существенно сэкономить на тестировании нового формата магазинов одежды, так как обустройство одной точки подешевело в разы: на рынке появилось торговое оборудование от владельцев закрывающихся магазинов.

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Но запускать новые бренды планирую и одежные ритейлеры, в частности, Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Sela, Love Republic), рассказывают источники издания. Эта компания стала одним из основных претендентов на площади уходящих иностранных fashion-ритейлеров.

Как сообщал DK.RU, уходящие владельцы иностранных брендов иногда продают свой бизнес в России. Так, испанская Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka) планирует передать российскую структуру третьей компании, зарегистрированной в юрисдикции «дружественной» страны. После этого, как предполагается, часть брендов уйдут с рынка, а часть магазинов откроются под новыми названиями и с новыми коллекциями.