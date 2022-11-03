Fiba Retail может вывести на рынок турецкий бренд для замены Gap

Премиальные турецкие бренды Beymen Club и W Collection, выпускающие одежду, обувь и аксессуары, могут заменить американские сети Marks & Spencer и Gap. Владевшая ими Fiba Retail лишилась контракта.

Турецкая Fiba Retail Group, открывавшая в России магазины сетей Marks & Spencer и Gap по франшизе, может вывести на рынок новые бренды из Турции для заполнения освобождающихся площадей, пишет Коммерсантъ. Речь может идти о брендах турецкой Beymen Group, которые позиционируются в премиум-классе, Beymen Club и W Collection. Под марками выпускается мужская и женская одежда, обувь и аксессуары. К примеру, в Турции женское пальто Beymen Club стоит около 20 тыс. руб. по текущему курсу.

Магазины Beymen Club и W Collection занимают около 200–400 кв. м, что в целом соответствует площадям российских точек Gap. С конца октября Fiba Retail также опубликовала на HeadHunter ряд вакансий сотрудников в магазины одежды новых брендов премиум-сегмента в московских торговых центрах «Авиапарк», «Афимолл» и «Метрополис».

Руководитель направления аренды торговых площадей ритейл-департамента CORE.XP Надежда Цветкова добавляет, что турецкие фешен-ритейлеры сегодня представлены в России в основном в среднем и массовом сегментах, хотя на рынке есть свободная ниша и для премиальных марок из этой страны. Надежда Цветкова сомневается, что Fiba Retail планирует вести активную региональную экспансию. Скорее всего, компания сосредоточится на развитии в Москве и Санкт-Петербурге, где находится большинство их магазинов, а также есть высокая доля платежеспособного населения.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов добавляет, что премиальный сегмент российского фешен-рынка в этом году пострадал незначительно. По оценкам эксперта, в этом сегменте закрылось не более 20% торговых точек. «Премиальные магазины одежды в России в основном развивали итальянские компании, которые по большей части не приостанавливали работу в стране», — объясняет он.

Напомним, турецкие бренды одежды стали активнее интересоваться российским рынком после приостановки работы и ухода из страны части глобальных фешен-сетей, рассказывал DK.RU. Так, после начала военных действий РФ на Украине и новой волны санкций британская Marks & Spencer решила уйти из России и отозвать бренд у Fiba Retail. Американская Gap весной сообщила о приостановке новых поставок. На днях представитель Fiba Retail говорил агентству Reuters, что компания сворачивает развитие магазинов Gap на российском рынке. Операторы магазинов уходящих брендов часто меняют их концепцию, стараясь сохранить направленность. Турецкая FLO Retailing запускает на месте бывших магазинов Reebok точки со спортивной обувью Sneaker Box. А некоторые магазины Levi’s возобновляют работу под брендом JNS.