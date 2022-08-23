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Reebok вернется в Россию. Но поменяет название

Reebok вернется в Россию. Но поменяет название
Иллюстрация: reboss.ru

Рассылка с приглашением сделать покупки уже отправлена участникам программы лояльности Reebok. Турецкий холдинг FLO Retailing получил возможность производить продукцию бренда для 12 стран.

#РИТЕЙЛ#ИСХОД#НОВОСТИ

Reebok возвращает более 100 точек продаж благодаря турецкому холдингу FLO Retailing, которому он продал бизнес. Реализация товаров будет идти под новым брендом Flo, рассылка с соответствующим приглашением уже отправлена участникам программы лояльности Reebok. FLO Retailing сейчас работает в 21 стране. Управляет обувными сетями Flo, Sport in Street и крупным немецким брендом Reno. Владеет марками U.S. Polo Assn., Kinetix, Polaris, Nine West, Lumberjack.

Напомним, с 2005 г. Reebok входил в структуры Adidas, в марте 2022 г. бренд был продан американской Authentic Brands Group (ABG) за €2,1 млрд, рассказывал DK.RU.

На сайте ABG указано, что из-за военной операции РФ на Украине компания с 20 марта приостановила деятельность на российском рынке. Российское подразделение Reebok, заявившее об уходе из России, перешло турецкому холдингу FLO Retailing. Reebok подписал с FLO соглашение, в рамках которого турецкий концерн будет производить продукцию бренда для 12 стран. Благодаря ей FLO может использовать приобретенные торговые объекты Reebok для дальнейшего развития своих мультибрендовых магазинов.

Автор: Андрей Широков
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