Reebok вернется в Россию. Но поменяет название

Рассылка с приглашением сделать покупки уже отправлена участникам программы лояльности Reebok. Турецкий холдинг FLO Retailing получил возможность производить продукцию бренда для 12 стран.

Reebok возвращает более 100 точек продаж благодаря турецкому холдингу FLO Retailing, которому он продал бизнес. Реализация товаров будет идти под новым брендом Flo, рассылка с соответствующим приглашением уже отправлена участникам программы лояльности Reebok. FLO Retailing сейчас работает в 21 стране. Управляет обувными сетями Flo, Sport in Street и крупным немецким брендом Reno. Владеет марками U.S. Polo Assn., Kinetix, Polaris, Nine West, Lumberjack.

Напомним, с 2005 г. Reebok входил в структуры Adidas, в марте 2022 г. бренд был продан американской Authentic Brands Group (ABG) за €2,1 млрд, рассказывал DK.RU.

На сайте ABG указано, что из-за военной операции РФ на Украине компания с 20 марта приостановила деятельность на российском рынке. Российское подразделение Reebok, заявившее об уходе из России, перешло турецкому холдингу FLO Retailing. Reebok подписал с FLO соглашение, в рамках которого турецкий концерн будет производить продукцию бренда для 12 стран. Благодаря ей FLO может использовать приобретенные торговые объекты Reebok для дальнейшего развития своих мультибрендовых магазинов.