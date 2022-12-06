Россия нарастила добычу нефти в ноябре. Но дальше ее ждет сокращение

Перед вводом экспортных ограничений и потолка цен на российскую нефть производители нарастили ее добычу, увеличив показатели прошлого года. Однако уже в первом квартале ее ждет сокращение.

В ноябре добыча нефти в России выросла менее чем на 2% по сравнению с октябрем, до 1,486 млн тонн в сутки, пишет «Коммерсантъ». В феврале-марте она достигала 1,5 млн тонн в сутки — выйти на эти уровни не удалось, несмотря на возобновление работы проекта «Сахалин-1». С начала года в РФ добыли примерно 489 млн тонн нефти, а по итогам года показатель может составить 535 млн тонн против 524 млн тонн в 2021 г.

Из-за санкций США и ЕС нефтедобыча в России уже сократилась в апреле до 1,37 млн тонн в сутки: многие покупатели из западных стран стали отказываться от российской нефти и нефтепродуктов, и поставки стали переориентировать на рынки Азии.

С 5 декабря начало действовать эмбарго Евросоюза на морской экспорт российской нефти, а также потолок цен на нефть из РФ: страны «Большой семерки» согласовали его на уровне $60 за баррель. Россия не будет продавать нефть странам, которые будут придерживаться потолка, даже если придется несколько сократить добычу, говорил вице-премьер Александр Новак. Экспортные ограничения приведут к тому, что производство нефти в РФ в первом квартале 2023 г. может упасть на 68 тыс. тонн в сутки, оценивали аналитики JP Morgan.

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От запрета сильнее всего могут пострадать проекты, ориентированные на рынки Евросоюза: «Башнефть-полюс», Приразломная и Новопортовский кластер.