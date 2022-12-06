Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 03.12
61,77
64,98
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Россия нарастила добычу нефти в ноябре. Но дальше ее ждет сокращение

Россия нарастила добычу нефти в ноябре. Но дальше ее ждет сокращение
Автор фото: Mohamed Aly. Иллюстрация: Pixabay.com

Перед вводом экспортных ограничений и потолка цен на российскую нефть производители нарастили ее добычу, увеличив показатели прошлого года. Однако уже в первом квартале ее ждет сокращение.

#НЕФТЬ#НОВОСТИ

В ноябре добыча нефти в России выросла менее чем на 2% по сравнению с октябрем, до 1,486 млн тонн в сутки, пишет «Коммерсантъ». В феврале-марте она достигала 1,5 млн тонн в сутки — выйти на эти уровни не удалось, несмотря на возобновление работы проекта «Сахалин-1». С начала года в РФ добыли примерно 489 млн тонн нефти, а по итогам года показатель может составить 535 млн тонн против 524 млн тонн в 2021 г. 

Из-за санкций США и ЕС нефтедобыча в России уже сократилась в апреле до 1,37 млн тонн в сутки: многие покупатели из западных стран стали отказываться от российской нефти и нефтепродуктов, и поставки стали переориентировать на рынки Азии.

С 5 декабря начало действовать эмбарго Евросоюза на морской экспорт российской нефти, а также потолок цен на нефть из РФ: страны «Большой семерки» согласовали его на уровне $60 за баррель. Россия не будет продавать нефть странам, которые будут придерживаться потолка, даже если придется несколько сократить добычу, говорил вице-премьер Александр Новак. Экспортные ограничения приведут к тому, что производство нефти в РФ в первом квартале 2023 г. может упасть на 68 тыс. тонн в сутки, оценивали аналитики JP Morgan.

Читайте также на DK.RU >>> Евросоюз договорился о потолке в $60 для цен на российскую нефть

От запрета сильнее всего могут пострадать проекты, ориентированные на рынки Евросоюза:  «Башнефть-полюс», Приразломная и Новопортовский кластер.

Динамика нефтегазовых доходов России выглядит все драматичнее, указывал телеграм-канал MMI. Хотя в ноябре, по оценке Минфина, они снизились на 2% год к году, фактически падение составило 48,9%, так как половина нефтегазовых доходов в ноябре пришлась на разовые выплаты по НДПИ от «Газпрома». В декабре нефтегазовые сверхдоходы могут снизиться до минимума с начала 2021 г.
Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «В России изучение языка стало острой необходимостью, а не обязанностью или хобби»«В России изучение языка стало острой необходимостью, а не обязанностью или хобби»
  • УГМК снова продает недострой у ЦПКиО. На этот раз с проектом будущего ТЦУГМК снова продает недострой у ЦПКиО. На этот раз с проектом будущего ТЦ
  • На новые нет денег: россияне переходят на подержанные подаркиНа новые нет денег: россияне переходят на подержанные подарки
  • «Люди с палатками денег нам не принесут». Как туристские тропы на Урале выросли до КРТ«Люди с палатками денег нам не принесут». Как туристские тропы на Урале выросли до КРТ
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.