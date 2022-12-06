Директор Шарташского лесопарка планирует открыть фудтраки, каток и штаб-квартиру парка

Сергей Бондарев рассказал о том, как планирует развивать кластер и где планирует брать на это деньги. DK.RU приводит самые интересные фрагменты интервью.

Почти полгода назад директором Шарташского лесопарка был назначен Сергей Бондарев. До перехода на новую работу он руководил региональными бизнес-проектами компании Kärcher.

В интервью ЕАН Сергей Бондарев рассказал о том, как выстраивает отношения с новыми арендаторами и какова судьба проекта по строительству термального комплекса. DK.RU приводит самые интересные фрагменты интервью.

Об инвестициях на развитие парка

— В конце октября губернатор утвердил дорожную карту по реализации концепции мастер-плана развития кластера «Шарташский лесной парк». Проект [несмотря на ограниченное финансирование] будет продолжаться. От планов не отказываемся. Например, в мастер-плане по-прежнему есть станция водных видов. Вопрос только в привлечении инвестора.

Конечно, мы прорабатывали вопрос по привлечению частных инвестиций на проект. Во-первых, это глобальные инвестиции, предусмотренные в мастер-плане. Второе, это привлечение малого и среднего бизнеса. Например, точки общепита. Если, к примеру, у нас он появится, то у парка будет определенное развитие внебюджетной деятельности. И эти средства будут потрачены на развитие и сохранение территории.

О развитии общепита

— Да, предприниматели проявляют интерес к этой теме. Поступали разные предложения, но их нужно проработать юридически: посмотреть, где можем поставить точки, будут это стационарные объекты или фудтраки, решить вопрос с электричеством, отыграть конкурс. Для всего этого нужно отдельное согласование с профильными ведомствами. Конечно, хотелось бы, чтобы какие-то самые простые объекты открылись в следующем году.

Об изучении опыта ЦПКиО

— Я ездил в парк имени Маяковского и познакомился с директором Павлом Зубакиным. Насчет общепита, пока не знаю. У них другая история, но по другим проектам определенный опыт мы у них переняли и будем использовать. Например, по туалетам. Нам согласовали финансирование на установку одного современного автономного комплекса. Он появится уже в следующем году. Также сейчас ищем площадку под каток — на нас вышли заинтересованные лица и предложили реализовать проект, которого пока нигде нет в городе.

О судьбе новых терм «Баден-Баден»

— Проект по-прежнему есть в «дорожной карте». Инвестору его необходимо легализовать. Если у них получится, то получится. Если нет, то нет. Но все эти проекты необходимо, конечно, обсуждать и с общественным советом, и с жителями города.

От меня этот проект никак не зависит. Вопросы решаются на уровне регионального правительства и профильных ведомств. Со своей стороны, я могу только смотреть на соответствие таких проектов с утвержденным губернатором мастер-планом.

О штаб-квартире Шарташского лесопарка

— Вместе со мной в штате лесопарка работает 12 человек. Хотелось бы, чтобы администрация и сотрудники лесопарка находились непосредственно на его территории. Когда мастер-план прописывался, планировалось, что штаб-квартира будет там, где указана входная группа. Но на территории парка есть здания, которые особо не используются.

Например, у УрГАХУ есть законсервированный объект на улице Отдыха. Мы уже провели переговоры с ректором университета Александром Владимировичем Долговым, договорились, что совместно подумаем, как можно использовать это здание на благо парка и самого вуза.

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