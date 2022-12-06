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Директор Шарташского лесопарка планирует открыть фудтраки, каток и штаб-квартиру парка

Директор Шарташского лесопарка планирует открыть фудтраки, каток и штаб-квартиру парка
Иллюстрация: shartash-park.ru

Сергей Бондарев рассказал о том, как планирует развивать кластер и где планирует брать на это деньги. DK.RU приводит самые интересные фрагменты интервью.

#ШАРТАШ#НОВОСТИ

Почти полгода назад директором Шарташского лесопарка был назначен Сергей Бондарев. До перехода на новую работу он руководил региональными бизнес-проектами компании Kärcher.

В интервью ЕАН Сергей Бондарев рассказал о том, как выстраивает отношения с новыми арендаторами и какова судьба проекта по строительству термального комплекса. DK.RU приводит самые интересные фрагменты интервью. 

Об инвестициях на развитие парка

— В конце октября губернатор утвердил дорожную карту по реализации концепции мастер-плана развития кластера «Шарташский лесной парк». Проект [несмотря на ограниченное финансирование] будет продолжаться. От планов не отказываемся. Например, в мастер-плане по-прежнему есть станция водных видов. Вопрос только в привлечении инвестора.

Конечно, мы прорабатывали вопрос по привлечению частных инвестиций на проект. Во-первых, это глобальные инвестиции, предусмотренные в мастер-плане. Второе, это привлечение малого и среднего бизнеса. Например, точки общепита. Если, к примеру, у нас он появится, то у парка будет определенное развитие внебюджетной деятельности. И эти средства будут потрачены на развитие и сохранение территории.

О развитии общепита

— Да, предприниматели проявляют интерес к этой теме. Поступали разные предложения, но их нужно проработать юридически: посмотреть, где можем поставить точки, будут это стационарные объекты или фудтраки, решить вопрос с электричеством, отыграть конкурс. Для всего этого нужно отдельное согласование с профильными ведомствами. Конечно, хотелось бы, чтобы какие-то самые простые объекты открылись в следующем году.

Об изучении опыта ЦПКиО

— Я ездил в парк имени Маяковского и познакомился с директором Павлом Зубакиным. Насчет общепита, пока не знаю. У них другая история, но по другим проектам определенный опыт мы у них переняли и будем использовать. Например, по туалетам. Нам согласовали финансирование на установку одного современного автономного комплекса. Он появится уже в следующем году. Также сейчас ищем площадку под каток — на нас вышли заинтересованные лица и предложили реализовать проект, которого пока нигде нет в городе.

О судьбе новых терм «Баден-Баден»

— Проект по-прежнему есть в «дорожной карте». Инвестору его необходимо легализовать. Если у них получится, то получится. Если нет, то нет. Но все эти проекты необходимо, конечно, обсуждать и с общественным советом, и с жителями города.

От меня этот проект никак не зависит. Вопросы решаются на уровне регионального правительства и профильных ведомств. Со своей стороны, я могу только смотреть на соответствие таких проектов с утвержденным губернатором мастер-планом.

О штаб-квартире Шарташского лесопарка

— Вместе со мной в штате лесопарка работает 12 человек. Хотелось бы, чтобы администрация и сотрудники лесопарка находились непосредственно на его территории. Когда мастер-план прописывался, планировалось, что штаб-квартира будет там, где указана входная группа. Но на территории парка есть здания, которые особо не используются.

Например, у УрГАХУ есть законсервированный объект на улице Отдыха. Мы уже провели переговоры с ректором университета Александром Владимировичем Долговым, договорились, что совместно подумаем, как можно использовать это здание на благо парка и самого вуза.

Читайте также на DK.RU: В правительстве подбирают директора Шарташского лесопарка, который «всех устроит»

Автор: Елизавета Порошина
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