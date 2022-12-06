Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 06.12
62,18
65,52
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Количество превышает фактическую потребность»: количество бомбоубежищ в регионе сократят

«Количество превышает фактическую потребность»: количество бомбоубежищ в регионе сократят
Иллюстрация: ЕАН

Прокурор Свердловской области Борис Крылов заявил, что из реестра исключают те объекты, «которые не должны там находиться». А остальные бомбоубежища приводят в порядок.

#ГОРОД#НОВОСТИ

На Среднем Урале составляют актуальный реестр бомбоубежищ. Об этом на заседании Законодательного собрания заявил прокурор Свердловской области Борис Крылов. Он отметил, что помещения приводят в нормальное состояние, и пообещал, что в случае необходимости их хватит на всех. По словам представителя надзорного ведомства, их даже больше, чем нужно. 

На сегодня количество бомбоубежищ и иных укрытий, которые официально заявлены в реестре, значительно превышает фактическую потребность. Идет работа по исключению из реестра тех убежищ, которые там не должны находиться. Также приводим в соответствие те, которые там находятся, — сообщил Борис Крылов, отвечая на вопрос депутатов.

Ранее DK.RU сообщал, что в Екатеринбурге сейчас есть более 900 бомбоубежищ. По расчетам, их хватит для укрытия всех горожан, в том числе и сотрудников важнейших предприятий и учреждений города.

Начальник отдела гражданской защиты населения Екатеринбурга мэрии Павел Кротов рассказал, что более 90% убежищ являются федеральной собственностью, часть находится в областной собственности, часть — в муниципальной. Сейчас все они используются по назначению в зависимости от класса — либо для хранения каких-то материалов, например, противогазов, либо под склады. В случае необходимости вторые будут переоборудованы под укрытия для населения в течение шести часов после объявления об особом режиме ЧС.

Между тем, с 24 февраля спрос на строительство бункеров среди россиян повысился. Компании, которые занимаются строительством индивидуальных бункеров «под ключ» заметили рост интереса к их услугам.

А в Екатеринбурге в ноябре выставили на торги помещение необычного формата: бункер или бомбоубежище. Адрес — проспект Ленина, 8. Начальная стоимость объекта —1 139 000 руб. Собственник — региональное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом

Автор: Елизавета Порошина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «В России изучение языка стало острой необходимостью, а не обязанностью или хобби»«В России изучение языка стало острой необходимостью, а не обязанностью или хобби»
  • На новые нет денег: россияне переходят на подержанные подаркиНа новые нет денег: россияне переходят на подержанные подарки
  • «Люди с палатками денег нам не принесут». Как туристские тропы на Урале выросли до КРТ«Люди с палатками денег нам не принесут». Как туристские тропы на Урале выросли до КРТ
  • Евросоюз договорился об уровне цен для потолка на российскую нефтьЕвросоюз договорился об уровне цен для потолка на российскую нефть
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.