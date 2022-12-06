Золотомат: в Индии придумали первый в мире банкомат для золота

Выгодно инвестировать в золото в Индии теперь еще проще: прямо на улице банкоматы продают монеты и слитки по курсу биржи Лондона. Вскоре такие машины появятся в других странах.

Банкомат, позволяющий купить золотые монеты на деньги с кредитных или дебетовых пластиковых карт, выпущен частной индийской компанией Goldsikka Pvt Ltd, разработавшей инновационную технологию продажи золота. Банкомат вмещает 5 кг монет из 24-каратного золота и позволяет приобретать его в восьми вариантах — от 0,5 г до 100 г, сообщает The Economic Times.

Важная особенность банкомата в том, что цена на золото на его экране обновляется в режиме реального времени в соответствии с изменениями котировок на этот драгметалл на Лондонской бирже. Банкомат имеет надежную систему защиты от взломов. Он оборудован встроенной видеокамерой, звуковой сигнализацией и располагает линией связи с полицией. Первый золотомат появился в индийском городе Хайдарабаде (штат Теленгана).

По словам представителей Goldsikka, аппарат предоставляет всем желающим удобную возможность сделать инвестиции в золото, избегая финансовых потерь, без необходимости посещать банки или ювелирные магазины. В первый день работы инновационный банкомат обслужил 20 клиентов. Goldsikka планирует установить 3 тыс. таких банкоматов в Индии и затем выйти со своей продукцией на мировой рынок.

Станет ли одной из этих стран Россия? Как ранее рассказывал DK.RU, в конце июня страны G7 договорились ввести запрет на импорт золота из России. Евросоюз присоединился к запрету 21 июля, распространив его также на отходы золота, золотые монеты и ювелирные изделия с использованием золота. Также в начале августа эмбарго на импорт золота из России ввела Швейцария — крупнейший хаб по переработке этого драгоценного металла. После отказа западных стран покупать российские слитки Россия перенаправила экспорт золота в другие страны: резко выросли обороты не только в Китай, но и в ОАЭ. Шанхайская биржа, ведущая операции с золотом, придерживается собственного стандарта, которому соответствует, например, продукция «Красцветмета», поэтому экспорт в Китай наименее проблематичен.