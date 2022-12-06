Экономисты вновь прогнозируют обвал национальной валюты до 70–80 руб. за доллар

Для поддержания конкурентоспособности российской экономики курс рубля должен быть слабее, а не сильнее. Эксперты Альфа-банка надеются на падение курса рубля в 2023 г.

Эксперты Альфа-банка ожидают ослабления курса рубля в 2023 г., пишет Коммерсантъ. Они отмечают, что не заметили радикального снижения интереса населения к валютным инструментам. Доля валютных депозитов граждан РФ сократилась с около $90 млрд в предыдущие годы до $60 млрд в сентябре 2022 г. При этом на $10–13 млрд увеличился объем наличной валюты в обращении. В условиях неопределенности маловероятно, что клиенты банков массово будут переходить в рубль:

Динамика реального эффективного курса национальных валют по странам указывает на то, что курс рубля очень сильно укрепился во втором квартале 2022 г., из-за чего он стал несопоставимо сильнее других основных валют стран формирующихся рынков. Вполне очевидно, что, учитывая санкционные и логистические проблемы, этот сильный курс рубля может сохраняться некоторое время, однако слишком сильная валюта является фактором уязвимости. Мы по-прежнему ожидаем, что курс рубля сместится к коридору 70–80 руб./$1 в 2023 г.

По данным экономистов Альфа-банка, с начала года корпоративные валютные счета сократились на $28 млрд, но на счетах российских компаний по-прежнему остается порядка $150 млрд. Снижение валютных кредитов компаний эксперты оценивают в $20 млрд с начала года примерно до $40 млрд. В банке считают, что сохранение валютных остатков на счетах в первую очередь свидетельствует об отношении к валюте как к инструменту размещения денежных средств.

В банке полагают, что возможное ослабление российской валюты не будет важным фактором инфляционного тренда в 2023 г. Эксперты прогнозируют снижение годовой инфляции ниже 4% в апреле 2023 г., примерно до 2–3% г/г. Об ожидании резкого падения инфляции свидетельствует перенос индексации тарифов ЖКХ с июля 2023 г. на декабрь 2022 г. Резкое замедление инфляции накануне президентских выборов в марте 2024 г. — крайне желательный результат для властей, добавили экономисты.

Как ранее рассказывал DK.RU, вскоре Россия может выйти на второе место в мире по объему офшорных платежей за пределами Китая. В августе на Россию пришлось 4,3% платежей от общемировой доли рынка, опередили ее только Гонконг и Великобритания, на них приходится 71,14 и 5,75% соответственно, указано в отчете SWIFT. После начала специальной военной операции на Украине в отношении российских банков и участников финансового рынка были введены санкции, затрудняющие осуществление переводов в валюте. США внесли Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и другие в SDN-список, подразумевающий заморозку его активов в США и запрет на расчеты в долларах. Евросоюз отключил от SWIFT Сбербанк, МКБ, Россельхозбанк, ВТБ, «Открытие», банк «Россия», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк и ВЭБ.РФ. Это отключение привело к остановке валютных переводов в ряде банков. Для банков, не попавших под санкции, осуществление валютных переводов также затруднилось, в связи с чем они стали увеличивать время проведения транзакций и ввели дополнительные комиссии.