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Bayer будет судиться с Березовским фармзаводом из-за лекарства для лечения COVID

Bayer будет судиться с Березовским фармзаводом из-за лекарства для лечения COVID
Иллюстрация: eapteka.ru

В немецком концерне заявили, что компания обладает исключительным правом на использование соединения «ривароксабан», и завод Lekas нарушил его, зарегистрировав свой препарат с этим компонентом.

#СУДЫ#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

Арбитражный суд Свердловской области принял иск от химико-фармацевтической компании Bayer к заводу Lekas. Поводом для судебных разбирательств стал вывод на рынок препарата «Ривароксабан Лекас». В немецком концерне заявили, что Березовский фармзавод нарушил исключительные права холдинга на использование соединения «ривароксабан».

Bayer выпускает препарат «Ксарелто», в котором используется ривароксабан. Препарат используют в схеме лечения больных коронавирусом, в частности — для лечения тромбоза и легочной эмболии. По данным РБК, этот препарат стал вторым лекарством от коронавируса по объемам закупок в российском госсекторе за три неполных года пандемии.

В пресс-службе российского представительства Bayer ситуацию с судебным разбирательством объяснили корреспонденту «Ъ-Урал»:

Предметом иска стали действия Lekas, нарушающие и создающие угрозу нарушения исключительного права на изобретение Bayer, а именно: регистрация лекарственного препарата «Ривароксабан Лекас» в госреестре лекарственных средств РФ, а также регистрация его цены и свидетельства ввода данного лекарственного препарата в гражданский оборот. Указанные действия были осуществлены Lekas вопреки предупреждениям со стороны Bayer о потенциальном нарушении ее исключительного права на изобретение.

Удостоверение на препарат «Ривароксабан Лекас» было выдано Березовскому фармзаводу 13 апреля 2021 г., оно действует до конца 2025 г. Ситуацию с иском на заводе Lekas пока не комментировали.

Помимо Березовского завода препараты с ривароксабаном выпускают НАО «Северная звезда» (Ленинградская область), АО «Медисорб» (Пермь) и АО «Алиум» (Московская область).

Ранее DK.RU писал, что Ирбитский химико-фармацевтический завод судится с налоговой из-за долга в 500 млн руб. Предприятию частично удалось оспорить доводы налоговой инспекции.

Автор: Елизавета Порошина
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