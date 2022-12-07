Социальный проект из Екатеринбурга попал в акселератор «Начни иначе»

Ассоциация «Особые люди» выиграла полугодовое сопровождение трекера Impact Hub Moscow. Всего в акселерационной программе участвовали 32 организации со всей России.

Росбанк и Impact Hub Moscow объявили победителей юбилейного набора программы «Начни иначе», которая помогает инклюзивным предпринимателям и НКО выявить точки роста и увеличить вклад в решение проблем людей из уязвимых групп. Всего в юбилейном потоке программы участвовали 32 организации, их выбрали из 76 заявок со всей страны.

Мне посчастливилось входить в состав жюри на протяжении почти всего существования нашей программы «Начни иначе», и лично меня опыт общения с авторами социальных проектов со всех уголков России всегда очень вдохновлял и воодушевлял. В этом году я испытываю особенную гордость за выпускников программы, которые прошли непростой путь от идеи до воплощения в жизнь очень важных для нашего общества проектов. Искренне желаю участникам не останавливаться и применять на практике те знания и опыт, которыми мы смогли с ними поделиться, — отметила председатель правления Росбанка Наталья Воеводина.

В числе победителей акселератора оказался проект из Екатеринбурга. Как сообщили в пресс-службе Росбанка, учебу в акселераторе проходила исполнительный директор НКО «Особые люди» Людмила Носкова. На своей странице в соцсети она написала, что на протяжении трех месяцев она обучалась социальному вкладу в развитие страны, развитию продукта, финансам, продажам, использованию IT, а также оттачивала навыки публичных выступлений и эффективной работы с командой. По результатам обучения Ассоциация «Особые люди» получила полугодовое сопровождение трекера Impact Hub Moscow.

Пять лет программа «Начни Иначе» помогает социальным предпринимателям и НКО, работающим в области инклюзии, раскрыть потенциал реализуемых проектов, найти слабые места, адаптироваться к быстро изменяющимися условиям. Программа учитывает вызовы времени и помогает инклюзивным проектам найти новые возможности и точки роста, — отмечает программный директор Impact Hub Moscow Валерия Завгородняя.

Ранее DK.RU писал, что за четыре года проведения программы «Начни иначе» финалистами стали более 50 инклюзивных организаций и НКО, которые трудоустраивают людей с инвалидностью, создают для них товары и услуги, а также возможности для социализации. По итогам обучения в программе 38 из них вышли на самоокупаемость.