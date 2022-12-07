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Открылось новое кризисное отделение для женщин с детьми в трудной жизненной ситуации

Открылось новое кризисное отделение для женщин с детьми в трудной жизненной ситуации
Иллюстрация: Пресс-служба СОСПП

Проект по созданию условий временного размещения для них реализовал фонд «Аистенок» на средства, собранные на Екатерининской Ассамблее в прошлом году.

#СОСПП#НОВОСТИ

В Екатеринбурге появилось новое кризисное отделение, где будут временно размещать женщин с детьми до урегулирования трудной жизненной ситуации в семье. В прошлом году фонд «Аистенок» заявился с этим проектом на Екатерининскую Ассамблею. Стоимость проекта — 12 млн руб.

На эти средства фонд смог приобрести две квартиры с изолированным входом, провести перепланировку и ремонт. Обновленная 5-комнатная квартира была поставлена на баланс организации. На средства софинансирования приобрели корпусную и мягкую мебель, кухонную технику, посуду и постельные принадлежности для проживающих посетителей. Теперь отделение единовременно может принимать пять семей «мама-ребенок», которые смогут получить своевременную и квалифицированную помощь специалистов, кров и защиту.

За время реализации проекта «Кризисное отделение для женщин с маленькими детьми» с 2010 г. в «Аистёнке» получили помощь 448 человек: 191 взрослый и 257 детей.

В конце декабря 2022 г. новый центр начнет принимать женщин с детьми. У нас уже есть два отделения в Екатеринбурге, и пациентов, которые уже прошли реабилитацию, мы будем переводить сюда. В основном, к нам поступают женщины, которые столкнулись с домашним насилием. С 2020 г. число таких случаев увеличилось, — сказала руководитель фонда «Аистенок» Лариса Лазарева.

Открылось новое кризисное отделение для женщин с детьми в трудной жизненной ситуации 1

В этом году благотворительный вечер Екатерининской Ассамблеи пройдет 9 декабря. Ежегодно в масштабном мероприятии участвует около 150 неравнодушных меценатов Урала. Самое известное на Урале благотворительное мероприятие проходит с 2011 г. по инициативе президента СОСПП Дмитрия Пумпянского.

Эксперты и предприниматели путем голосования определяют те проекты, на которые будут собираться средства, и потом деньги передаются благотворительным фондам. За все годы нам удалось собрать более 360 млн рублей для нуждающихся: это и дети с неизлечимыми болезнями, и люди, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях, и люди старшего поколения, — отметил советник Президента СОСПП, заместитель председателя Попечительского Совета Екатерининской Ассамблеи Михаил Черепанов.

Ранее DK.RU писал, что на предакуционе в рамках благотворительного проекта СОСПП Екатерининская Ассамблея были выставлены три лота. Это клюшка российского хоккеиста Артемия Панарина с его автографом, картина «Postindustry» уральского художника Льва Карнаухова  и инсталляция «1702» екатеринбургского художника Ромы Бантика. Лоты уже вручены покупателям.

Автор: Елизавета Порошина
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