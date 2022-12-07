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Wildberries оштрафовала десятки продавцов за фальшивые габариты товаров

Wildberries оштрафовала десятки продавцов за фальшивые габариты товаров
Иллюстрация: РИА Новости

Выборочная проверка продавцов на соответствие товара фактическим размерам привела к десяткам штрафов. Некоторые продавцы утверждают, что получили нелегитимные штрафы на сотни тысяч рублей.

#МАРКЕТПЛЕЙСЫ#НОВОСТИ

Продавцы, работающие на Wildberries, массово жалуются на несоразмерно крупные штрафы. Некоторые предприниматели получили в еженедельном отчёте штрафы на сотни тысяч рублей. В пресс-службе компании изданию Фонтанка.ру пояснили, что проблема возникла из-за сбоя, при котором система неверно определила габариты товара. В чате предпринимателей, столкнувшихся проблемой, состоят 600 человек. Теперь Wildberries в ручном режиме обрабатывает жалобы: 

По всем поступившим в компанию обращениям производится проверка, и в случае выявления несоответствия будет сделан перерасчет.

В Wildberries утверждают, что продавцы случайно или намеренно занижали габариты своих товаров, чтобы получить более низкие тарифы на логистику. Однако на складе товары выборочно измеряют и отправляют по фактическим размерам, а продавцу выставляется доплата.

Ранее Wildberries повысила стоимость регистрации для продавцов в три раза — до 30 тысяч ₽. Как ранее рассказывал DK.RU, маркетплейс Wildberries по итогам первых девяти месяцев 2022 г. увеличил оборот в годовом выражении на 95% — до рекордных 1,1 трлн руб. В первом полугодии 2022 г. GMV компании вырос на 94%, а рост продаж составил 77%. Увеличению продаж поспособствовал уход IKEA и многочисленных брендов одежды с рынка России. В ноябре Wildberries запустил дополнительную верификацию товаров на онлайн-площадке и собирается до конца года проверить на оригинальность не менее 25 млн товаров через сервис Росаккредитации.

Автор: Андрей Широков
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