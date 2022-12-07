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Валютный регулятор продаст «Открытие» банку ВТБ «почти за капитал»

Валютный регулятор продаст «Открытие» банку ВТБ «почти за капитал»
Иллюстрация: Росконгресс

Членов правления уволят, а свободную лицензию «Открытия» сдадут. Судьба банка будет определена до конца года, а оценка стоимости его активов снизилась до 328-374 млрд руб.

#БАНКИ#НОВОСТИ

Бизнес «Открытия» будет переведен на баланс группы ВТБ, а освободившуюся лицензию она, вероятнее всего, сдаст. Судьба членов правления почти решена: их полномочия истекают в конце 2022 г. и группа не хотела бы их продлевать. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщает издание Frank Media со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Условия удалось согласовать с Центробанком РФ. Сделка по приобретению банка «Открытие» пройдет с максимальным для российского рынка мультипликатором — «ФК Открытие» будет продан почти за капитал. 

К 30 ноября оценка стоимости «Открытия» изменилась и «Деловые решения и технологии» снизили ее до 328-374 млрд руб., говорится в материале. При этом другой источник отметил, что конфигурация сделки претерпела сильные изменения, согласно которым ВТБ задействует в соглашении облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 100 млрд руб. О завершении сделки стороны должны объявить в ближайшее время. Ожидается, что ее сумма будет чуть выше середины диапазона рыночной стоимости «Открытия» по состоянию на конец последнего месяца осени.

В конце июня Госдума приняла закон, в соответствии с которым ЦБ вправе продать «Открытие» без торгов, но по рыночной стоимости до 31 декабря 2022 г. А 16 ноября заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин выступает против продления на год срока продажи «Открытия» банку ВТБ. По его словам, аналогичного взгляда придерживаются и в Центральном банке. 

Как ранее рассказывал DK.RU, «Открытие» — российская частная финансовая группа, работающая в различных сегментах финансового рынка. Ключевым направлением деятельности группы является банковский бизнес, представленный одним из крупнейших частных банков России. Помимо этого, компании группы предоставляют инвестиционно-банковские и страховые услуги, брокеридж, услуги по управлению активами. Штаб-квартира компании «Открытие Холдинг», головной структуры группы «Открытие», располагается в Москве. Весной 2021 г. банк «Открытие» инвестировал 9 млрд руб. в строительство нового колесопрокатного производства ЕВРАЗа на Урале. 

Автор: Андрей Широков
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