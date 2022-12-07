«Вкусно — и точка» запустил доставку еды в Delivery Club и Яндекс.Еда

Заказать российский аналог еды из McDonalds и стакан газировки Добрый кола с доставкой на дом через сервисы Delivery Club или Яндекс.Еда теперь смогут жители 47 городов России.

Бывший McDonalds объявляет о запуске сервиса доставки еды. На первом этапе сервис будет доступен из ограниченного количества предприятий сети: в Москве к сервису будут подключены 28 точек сети, а в Санкт-Петербурге — 27. Сеть также расширяет зону доставки в регионах: с декабря 2022 г. сервис будет запущен в Воронеже, Туле, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Уфе, Перми, Красноярске, Ижевске, Томске, Орле, Новокузнецке, Тольятти и других городах. Всего оформить заказ во «Вкусно — и точка» с доставкой Delivery Club смогут жители 47 городов. До конца зимы доставка также появится во всех столичных заведениях сети, а в Санкт Петербурге — к середине декабря.

Сеть «Вкусно — и точка» открылась вместо покинувшего Россию на фоне СВО американского McDonalds. Как ранее рассказывал DK.RU, на новом логотипе изображены две палочки картофеля фри и круг, символизирующий бургер, на зеленом фоне. McDonald's продала бизнес в России лицензиату Александру Говору в мае этого года, по условиям договора Говор управляет заведениями под новым брендом. Оно обязывает нового владельца сохранить рабочие места для всех сотрудников на эквивалентных условиях как минимум на два года, а также существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.

Пользователи новой сети жаловались на новый нейминг и низкий уровень сервиса. Так, картофель фри и некоторые другие продукты во «Вкусно — и точка» первое время подавались в простых белых упаковках. Вместо ушедшей из России Coca Cola в сети могут угостить продуктом Добрый Кола. Сейчас заведения представлены в 63 субъектах РФ, и компания постепенно возобновляет работу предприятий по всей стране: на данный момент открыты уже более 830 точек сети из 850, когда-то входивших в McDonalds.