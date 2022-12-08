Председатель свердловского отделения Союза десантников отправился вместо суда в зону СВО

Там Евгений Тетерин налаживает работу с командованием в решении вопросов, возникающих у военнослужащих. В 2021 г. СК обвинил его в посредничестве в даче взятки в особо крупном размере.

Об отправке члена ОП Свердловской области, председателя свердловского отделения Союза десантников Евгения Тетерина в зону спецоперации сообщила судья Верх-Исетского суда Екатеринбурга Юлия Меркулова:

В целях организации налаживания работы с командованием по решению вопросов, возникающих у военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО, 10 ноября туда был направлен представитель Татьяны Мерзляковой, руководитель общественной приемной уполномоченного Евгений Тетерин. Дата возвращения Тетерина неизвестна, — сказала судья (цитата по «Ъ-Урал»).

Также стало известно, что Евгений Тетерин просит перенести суд на следующий год — он сможет вернуться в Екатеринбург и присутствовать на заседаниях.

Напомним, Евгений Тетерин проходил военную службу в составе советских войск в Афганистане, участвовал в десятках боевых операций, награжден орденом Красной Звезды, орденом «Звезда Отечества» и медалью «За отвагу». Тетерин полный кавалер Почетного Ветеранского Креста I, II, III степени и Почетного Высшего Ветеранского Креста.

В ноябре 2021 г. СУ СКР по Свердловской области завело на Евгения Тетерина уголовное дело. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»).

Ранее DK.RU сообщил, что экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков уехал от суда на СВО. Ему предъявлены обвинения в совершении пяти преступлений: четырех эпизодов по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и одного по статье о присвоении и растрате средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Адвокат Алексея Пьянкова Николай Каргаполов отметил, что отъезд его подзащитного на СВО не нарушает российское законодательство.