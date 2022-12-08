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Бюджет Свердловской области вырос на 5,8 млрд руб. На что их потратят?

Евгений Куйвашев
Евгений Куйвашев. Иллюстрация: Свердловский пул

В текущем году регион получит больше средств, чем прогнозировалось ранее. Соответственно расходы областного бюджета тоже вырастут — до 386,3 млрд рублей.

#БЮДЖЕТ#НОВОСТИ

Доходы региональной казны в 2022 г. увеличились на 5,8 млрд руб., в том числе за счет дополнительных поступлений из федерального бюджета. Сегодня губернатор Евгений Куйвашев утвердил изменения в бюджет.

Министр финансов Свердловской области Александр Старков рассказал, как регион потратит дополнительные средства:  

  • 1,5 млрд руб. будет направлено на обеспечение финансовой устойчивости государственных учреждений здравоохранения Свердловской области, работающих в системе обязательного медицинского страхования;
  • 1 млрд руб. — на реализацию инфраструктурных проектов;  
  • 255 млн руб. — на обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта;
  • 574 млн руб. — на повышение доступности перевозок жителей региона железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

Также средства направят на поддержку спорта высших достижений в Свердловской области.

Александр Старков отметил, что годовой прогноз по доходам региональной казны соответствует запланированной динамике. Расходная часть областного бюджета выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,7 млрд руб. На финансирование отраслей социальной сферы направлено 177,1 млрд руб. (68,3% расходов областного бюджета).

Ранее депутаты гордумы Екатеринбурга приняли в первом чтении проект городского бюджета на 2023 г. и плановый период 2024–2025 гг. В следующем году бюджет снова будет дефицитным. Предварительно речь идет о превышении расходов над доходами на 6,7%.

Расходы Екатеринбурга в 2023 г. должны составить 66,2 млрд руб. Традиционно больше половины средств будет направлено на развитие социальной сферы. В отраслевом разрезе траты выглядят так:

  • на образование направят 32,1 млрд руб.;
  • на национальную экономику — 17,4 млрд руб.;
  • на соцполитику — 4,2 млрд руб.;
  • на ЖКХ — 3,1 млрд руб.;
  • на культуру — 2 млрд руб.;
  • и на физическую культуру и спорт — 2,3 млрд руб.
Автор: Виктория Говорковская
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