Бюджет Свердловской области вырос на 5,8 млрд руб. На что их потратят?

В текущем году регион получит больше средств, чем прогнозировалось ранее. Соответственно расходы областного бюджета тоже вырастут — до 386,3 млрд рублей.

Доходы региональной казны в 2022 г. увеличились на 5,8 млрд руб., в том числе за счет дополнительных поступлений из федерального бюджета. Сегодня губернатор Евгений Куйвашев утвердил изменения в бюджет.

Министр финансов Свердловской области Александр Старков рассказал, как регион потратит дополнительные средства:

1,5 млрд руб. будет направлено на обеспечение финансовой устойчивости государственных учреждений здравоохранения Свердловской области, работающих в системе обязательного медицинского страхования;

1 млрд руб. — на реализацию инфраструктурных проектов;

255 млн руб. — на обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта;

574 млн руб. — на повышение доступности перевозок жителей региона железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

Также средства направят на поддержку спорта высших достижений в Свердловской области.

Александр Старков отметил, что годовой прогноз по доходам региональной казны соответствует запланированной динамике. Расходная часть областного бюджета выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,7 млрд руб. На финансирование отраслей социальной сферы направлено 177,1 млрд руб. (68,3% расходов областного бюджета).

Ранее депутаты гордумы Екатеринбурга приняли в первом чтении проект городского бюджета на 2023 г. и плановый период 2024–2025 гг. В следующем году бюджет снова будет дефицитным. Предварительно речь идет о превышении расходов над доходами на 6,7%.

Расходы Екатеринбурга в 2023 г. должны составить 66,2 млрд руб. Традиционно больше половины средств будет направлено на развитие социальной сферы. В отраслевом разрезе траты выглядят так: