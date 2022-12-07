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Гордума Екатеринбурга приняла бюджет-2023 в первом чтении. На что будем тратить?

Гордума Екатеринбурга приняла бюджет-2023 в первом чтении. На что будем тратить?
Иллюстрация: екатеринбург.рф

Расходы городской казны должны составить 66,2 млрд руб. Более 61% уйдет на социальную сферу. В частности, на развитие системы образования направят 32,1 млрд руб.

#ГОРОД#БЮДЖЕТ#НОВОСТИ

Депутаты гордумы Екатеринбурга приняли в первом чтении проект городского бюджета на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг. Как сообщили в пресс-службе мэрии, бюджет в следующем году снова будет дефицитным. Предварительно речь идет о превышении расходов над доходами на 6,7%.

Доходы городской казны прогнозируются в объеме 64,2 млрд руб. Причем больше половины средств поступит из вышестоящих бюджетов. Только 29,8 млрд руб. город заработает за счет собственных налоговых и неналоговых доходов.

Расходы Екатеринбурга в 2023 г. должны составить 66,2 млрд руб. Традиционно больше половины средств будет направлено на развитие социальной сферы. В отраслевом разрезе траты выглядят так:

  • на образование направят 32,1 млрд руб.;
  • на национальную экономику — 17,4 млрд руб.;
  • на соцполитику — 4,2 млрд руб.;
  • на ЖКХ — 3,1 млрд руб.;
  • на культуру — 2 млрд руб.;
  • и на физическую культуру и спорт — 2,3 млрд руб.;

2023 г. будет для города юбилейным. Ранее DK.RU писал, что на празднование 300-летия Екатеринбурга будет потрачено около 1 млрд руб. Для сравнения: в 2022 г. праздничные мероприятия обошлись городу в 27 млн руб., в 2021-м — менее чем в 25 млн, в 2020-м — в 14 млн, в 2019-м — около 30 млн, в 2018-м — 31 млн. руб. По словам вице-мэра Андрея Корюкова, в смету на празднование заложены траты на проведение студенческих соревнований, которые Екатеринбург примет вместо Универсиады.

DK.RU также рассказывал, что вчера был принят бюджет Свердловской области. Как сообщил на заседании глава комитета по бюджету, финансам и налогам Петр Соколюк, доходы областной казны составят 354,4 млрд руб., расходы — 374,1 млрд руб, дефицит бюджета — почти 19,7 млрд руб. В ходе балансировки бюджета доходная и расходная часть увеличились на 11 и 14 млрд руб. соответственно. Региональный бюджет также будет иметь социальную направленность: более 65% расходов будет направлено на социальную сферу.

Автор: Елизавета Порошина
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