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Губернатор пообещал, что к 2025 г. бюджет Свердловской области будет профицитным

Губернатор пообещал, что к 2025 г. бюджет Свердловской области будет профицитным
Иллюстрация: Департамент информполитики Свердловской области

Свердловское Заксобрание приняло проект бюджета региона на 2023-2025гг. Перед этим Евгений Куйвашев рассказал депутатам о приоритетных расходах и крупных инфраструктурных проектах на ближайшие годы.

#ВЛАСТЬ#БЮДЖЕТ#ДЕНЬГИ#НОВОСТИ

Депутаты свердловского Заксобрания приняли в третьем чтении бюджет региона на ближайшие три года. Как сообщил на заседании глава комитета по бюджету, финансам и налогам Петр Соколюк, доходы областной казны составят 354,4 млрд руб., расходы — 374,1 млрд руб, дефицит бюджета — почти 19,7 млрд руб. В ходе балансировки бюджета доходная и расходная часть увеличились на 11 и 14 млрд руб. соответственно.

К депутатам с бюджетным посланием обратился губернатор Евгений Куйвашев. Он заверил, что в регионе есть серьезный резерв для социально-экономического развития. Так, в 2024 г. дефицит бюджета существенно снизится, а в 2025 г. планируется выход на профицитный сценарий.

По традиции, бюджет будет иметь социальную направленность: более 65% расходов будут направлены на социальную сферу.

Говоря о поддержке экономики, Евгений Куйвашев отметил, что более 60 предприятий Свердловской области включены в федеральный перечень системообразующих предприятий.

В следующем году запланировано предоставление Фонду технологического развития промышленности Свердловской области субсидий на поддержку субъектов промышленной деятельности в размере 110 млн руб.; на поддержку участников Уральского НОЦа – свыше 100 млн руб. Думаю, в течение года придется корректировать эти цифры в сторону увеличения. Рассчитываю, что за счет этих ресурсов будут поддержаны перспективные инновационные проекты, направленные на укрепление региональной экономики и достижение технологического суверенитета, — отметил он.

Несмотря на экономические сложности, в регионе продолжится реализация крупных инфраструктурных проектов:

  • строительство скоростной трассы Москва — Казань — Екатеринбург,
  • развитие проекта «Сухой порт», который позволит превратить регион в крупнейший логистический хаб,
  • строительство университетского кампуса УрФУ,
  • развитие планировочного района «Виз-Правобережный»,
  • и проведение Международного фестиваля университетского спорта, который пройдет вместо Универсиады в 2023 г. 

По итогам 11 мес. доходы областного бюджета 2022 г. составили 336 млрд руб., расходы — 321 млрд. Как ранее писал DK.RU, на 1 октября 2022 г. госдолг Свердловской области составлял 103,34 млрд руб., большую его часть составляют ценные бумаги — 56,6 млрд руб. Кредиты, полученные от бюджетов других уровней, составляют более 46,7 млрд руб.

Автор: Елизавета Порошина
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