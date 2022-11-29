Банки снова не отреагировали на просьбы Минфина Свердловской области о кредите

На объявленные министерством аукционы по открытию кредитных линий на 4 млрд не заявился ни один банк. В октябре ситуация была аналогичной, тогда Минфин просил 5 млрд руб.

Три из четырех аукционов, объявленных министерством финансов Свердловской области на открытие кредитных линий на 4 млрд руб., банки проигнорировали.

Из информации на сайте госзакупок следует, что всего министерство объявило четыре тендера на открытие линий на 5 млрд руб. На данный момент один конкурс еще не проведен, на три других не заявился ни один участник. Деньги необходимы министерству для частичного финансирования бюджетного дефицита и погашения долговых обязательств региона.

Ставка по кредиту составляет 8,5% (ключевая ставка ЦБ плюс 1%), за обслуживание займов Минфин готов платить более 343 млн руб.

Это не первая ситуация, когда на тендеры ведомства не откликается ни один коммерческий банк. В октябре министерство финансов региона разыгрывало шесть конкурсов на открытие кредитных линий на общую сумму в 5 млрд руб., заявок не было.

На 1 октября 2022 г. госдолг Свердловской области составлял 103,34 млрд руб., большую его часть составляют ценные бумаги — 56,6 млрд руб. Кредиты, полученные от бюджетов других уровней, составляют более 46,7 млрд руб.

Ранее DK.RU писал о том, как в регионе принимают бюджет. Мэрия Екатеринбурга запросила у области около 1 млрд на семь проектов. В начале ноября стало известно, что малый и средний бизнес за первые шесть месяцев 2022 г. перечислил в бюджет города 4,3 млрд руб. налогов. В 2021 г. МСБ перечислил в городскую казну 7,8 млрд руб.

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