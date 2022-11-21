Семь проектов на миллиард рублей. В Заксобрании вносят правки в бюджет - 2023

Администрация Екатеринбурга просит у области почти 1 млрд на школу, парк, стелу «Город трудовой доблести» и ряд других проектов. У Заксобрания сомнения только в одном запросе.

В Законодательном собрании Свердловской области проходят согласительные комиссии, рассматриваются возможные поправки в региональный бюджет на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг. Администрация Екатеринбурга обратилась с просьбой поддержать семь проектов, на их финансирование нужен почти 1 млрд руб., пишет 66.RU.

На что мэрия просит деньги:

408,3 млн руб. на строительство школы № 1 в Академическом;

140,9 млн руб. на лизинг автобусов и коммунальной техники;

112,5 млн руб. на благоустройство Преображенского парка в Академическом районе;

108,2 млн руб. на установку стелы «Город трудовой доблести»;

107 млн руб. на оснащение оборудованием летней эстрады ЦПКиО;

38 млн руб. на реализацию проекта «Спорт в каждый двор»;

24 млн руб. на капремонт стадиона в ФОК «Чкаловский».

Депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер заявил, что областные власти готовы поддержать почти все проекты, под вопросом только лизинговые платежи.

Областной бюджет проходит согласительные комиссии. Пока однозначно сказать, что все вопросы решены, нельзя. Но надеемся, что они решатся или сейчас, или потом при корректировке бюджета, — заявил на брифинге замглавы Екатеринбурга Андрей Корюков.

Напомним, проект бюджета на 2023 г. в первом чтении был поддержан депутатами Законодательного собрания 15 ноября. Согласно планам, доходы бюджета 343 млрд руб., расходы — 359,2 млрд руб. Дефицит бюджета будет равен 16,1 млрд руб.

Как писал DK.RU ранее, в проекте бюджета практически не заложены средства на развитие туркластера «Гора Белая». В 2023 г. объекту планируется выделить 1 млн руб., при запросе в финансировании на 1,4 млрд руб. В начале ноября сообщалось, что областные власти досрочно выделят 384 млн руб. на стадион «Калининец»