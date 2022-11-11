Региональные власти досрочно выделят 384 млн руб. на стадион «Калининец»

Реконструкцию объекта, который готовили к Универсиаде, завершат до конца текущего года. В 2023 г. стадион примет события Международного фестиваля студенческого спорта.

Постановление об опережающем финансировании проекта из областного бюджета подписал губернатор Евгений Куйвашев. Субсидию в 384,4 млн руб. направят в бюджет Екатеринбурга уже в этом году. Необходимость выделения дополнительных средств возникла в связи с высокими темпами работ.

Реконструкция стадиона ведется с осени 2021 г. Как сообщили в департаменте информполитики области, завершены работы на главном поле «Калининца», построили крытый спортивный комплекс, который будет использоваться как ледовая арена, и административно-бытовой корпус с трибунами на 5 тыс. мест. Отремонтированы бассейн и спортивные залы.

Общая стоимость реализации проекта составила 2,5 млрд руб. Работы планировали завершить до 15 марта 2023 г. Как сообщили DK.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, техническая готовность объекта будет достигнута до конца 2022 г.

Ранее DK.RU сообщал, что стадион «Калининец» должен был стать одним из объектов Универсиады в 2023 г. Но вскоре после начала военной спецоперации в Украине члены исполнительного комитета FISU приняли решение «отложить» право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр. Соревнования примет китайский город Чэнду, который должен был принимать игры 2021 г., отмененные из-за пандемии.

Позже стало известно, что в Екатеринбурге вместо Универсиады пройдут международные летние студенческие игры. Ожидается, что фестиваль пройдет в столице Урала с 19 по 31 августа 2023 г. Спортсмены будут состязаться в 15 видах спорта.