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«Галамарт» расширяет ассортимент: сеть товаров для дома начнет продавать еду

«Галамарт» расширяет ассортимент: сеть товаров для дома начнет продавать еду
Иллюстрация: «Галамарт»

Дискаунтер, который специализируется на продаже недорогих товаров для дома, решил поставить на полку и продукты питания. Сейчас это самая популярная категория в недорогих магазинах.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

«Галамарт», франчайзинговая сеть по продаже товаров для дома, насчитывающая более 450 магазинов, планирует начать продавать продукты питания. Как пишет «Коммерсантъ», компания ищет руководителя нового товарного направления — вакансия размещена на HeadHunter. В самом «Галамарте» не стали комментировать эти планы.

Таким образом ритейлер стремится к повышению посещаемости своих магазинов и диверсификации бизнеса, полагает партнер One Story Ольга Сумишевская. Когда покупательская способность падает, включение в ассортимент продуктов питания выглядит одним из способов развития бизнеса, считает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская.

Конкурент «Галамарта», сеть Fix Price, также продает продукты питания, и ритейлер может опираться на ее опыт. В самой Fix Price отмечают, что еда занимает немногим более четверти ассортимента: 27,2% в третьем квартале 2022 г. 

Производителям, особенно тем, кто не может попасть на полки крупных ритейлеров, может быть интересно сотрудничество с сетями типа Fix Price, говорит зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Однако у таких ритейлеров узкий ассортимент и жесткое формирование цен, поэтому поставщикам тоже бывает сложно вписаться в эти рамки.

Продукты питания лидируют в списке наиболее приобретаемых товаров в дисконт-магазинах, показывают данные NielsenIQ, а 89% потребителей выбирают продукт прежде всего на основании цены.

Автор: Андрей Пермяков
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