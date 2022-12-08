Новые лоты Екатерининской Ассамблеи: солдатики 19 в. из Неаполя и уникальный винил «Чайфа»

Фарфоровые солдатики «Наполеон», драгоценная брошь и уникальная пластинка группы «Чайф». Меценаты передали новые лоты для аукциона Екатерининской Ассамблеи.

Уральские меценаты передали новые лоты для аукциона благотворительного вечера Екатерининской Ассамблеи, которая проводится с 2011 г. по инициативе Президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрия Пумпянского.

Супруги Алексей и Людмила Бобровы предоставили серию солдатиков из фарфора «Наполеон», сделанную в XIX веке итальянской «Мануфактурой Качапуотти» в Неаполе. Работа раскрашена вручную. Её принадлежность к неаполитанскому искусству подтверждена фирменным клеймом (буквой N в основании фигурок) и особенным оттенком фарфора: более нежным и теплым, чем у немецких и китайских изделий. Внешний вид и облик как самого Наполеона, так и остальных фигур коллекции вдохновлен Неаполитанской войной 1806 года.

Драгоценную брошь из белого золота, инкрустированную 144 бриллиантами превосходных характеристик, передал основатель и владелец ювелирного дома CHAMOVSKIKH Александр Чамовских. Брошь с монограммой ЕА (Екатерининская Ассамблея) и императорской короной — дань исторической памяти и знак признательности трем покровительницам столицы Урала: Святой Великомученице Екатерине и двум российским императрицам.

Третий лот предоставил лидер легендарной уральской группы «Чайф» Владимир Шахрин. Это уникальная тестовая виниловая пластинка альбома «Оранжевое настроение-3». Такая пластинка предназначена для проверки качества звука нового альбома. Существует в единственном экземпляре. Сборник песен выпущен к 35-летию создания музыкального коллектива, которое отмечалось в 2021 году. На лоте расписался Владимир Шахрин

Фото: пресс-служба аукциона

Девятого декабря мы организуем благотворительный аукцион, в результате которого будут собраны средства для социально значимых проектов. Мы благодарны лотодарителям, которые передают уникальные и эксклюзивные вещи. В этом году, как и в прошлые, удалось собрать разнообразные и ценные лоты — есть спортивные атрибуты, предметы антиквариата, картины, драгоценности и многое другое, — отметила исполнительный вице-президент СОСПП Татьяна Кансафарова.

СПРАВКА Уникальный проект Екатерининская Ассамблея реализуется с 2011 г. по инициативе Президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрия Пумпянского. Это самое известное благотворительное мероприятие на Урале, масштабы которого уже давно вышли за пределы региона. Центральным событием ежегодного благотворительного вечера становится аукцион, на котором в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников со всего мира. Всего за 11 лет проведения Ассамблеи было собрано более 360 млн рублей.

Ранее DK.RU писал, что лоты предаукциона Екатерининской Ассамблеи вручили покупателям. Первый лот — клюшку российского хоккеиста Артемия Панарина с его автографом предоставил член Совета СОСПП, учредитель УК ООО «Омега», депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Смирнов. Сообщалось также, что в этом году на Ассамблею поступило рекордное число заявок.